Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Patlak Verdi - Son Dakika
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Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Patlak Verdi

03.08.2025 13:51
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Süveyda'daki silahlı gruplar, devlet güvenlik güçlerine saldırarak bir güvenlik görevlisini öldürdü.

Suriye'de geçtiğimiz ay yoğun çatışmaların yaşandığı Süveyda kentinde silahlı grupların Suriye iç güvenlik güçlerine saldırması sonucu bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye'de geçtiğimiz ay Dürzi ve Bedevi silahlı grupları arasında yoğun çatışmaların yaşandığı Süveyda kentinde yine silah sesleri yükseldi. Ülkenin güneyindeki kentte silahlı gruplar, Suriye iç güvenlik güçlerine ateş açtı. Suriye devlet televizyonu Ekhbariya'nın güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre, saldırıda bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, çok sayıda görevli de yaralandı. Suriyeli güvenlik kaynağı, silahlı grupların Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgede geçen ay yaşanan çatışmaların ardından varılan ateşkesi ihlal ettiğini söyledi.

SDG, Münbiç'te askeri noktaya saldırdı

Suriye'de bir başka saldırı da gece saatlerinde Halep'e bağlı Münbiç'te gerçekleştirildi. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) kuzeyde bir askeri noktaya roketli saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda 4 asker ile 3 sivilin yaralandığı aktarıldı. Açıklamada, "Ordu birlikleri, konuşlanma hatlarına yakın sivil köyleri hedef alan ateş kaynaklarıyla mücadele etmek için çalışmaktadır" ifadeleri kullanılırken, ordunun "nokta atışı operasyonlar" yürüttüğü vurgulandı.

SDG tarafından yapılan açıklamada ise Suriye hükümeti saflarında faaliyet gösteren gruplar tarafından sivil nüfusun yaşadığı bölgelere 10'dan fazla top mermisiyle gerçekleştirilen "nedensiz bir topçu saldırısına" karşılık verildiği iddia edildi.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda kentindeki ilk çatışmalar, 13 Temmuz Pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Araplara ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu, 15 ve 16 Temmuz'da silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı. Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra salı günü Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Ancak çarşamba günü ateşkes bozulmuş, hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeniden başlamıştı. Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. Türkiye'nin de girişimiyle çarşamba günü ateşkes sağlanmış, Suriye ordusuna bağlı birlikler Süveyda'dan çekilmişti.

Ancak çatışmalar perşembe akşamı yeniden başlamış, İsrail ordusu da Süveyda'ya hava saldırısı gerçekleştirmişti. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş- Şara'nın Türkiye, Ürdün ve komşu ülkeler tarafından da desteklenen ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu. Suriye Devlet Başkanlığı da bugün kapsamlı ateşkes ilan etmişti. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Çatışmalar Yeniden Patlak Verdi - Son Dakika

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