Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı - Son Dakika
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Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı

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Teksas'ta 51 yaşındaki lise öğretmeni Jennifer Massey, öğrencisiyle cinsel ilişki yaşarken yakalandı. Polis, inşaat halindeki bir evde yapılan 'şüpheli kişi' ihbarını kontrol ederken, Massey'i reşit olmayan erkek öğrencisiyle buldu. Öğretmen, 'eğitimci-öğrenci arasında uygunsuz ilişki' suçlamasıyla tutuklandı. Comal Bağımsız Okul Bölgesi olayı kınadı, Massey'i idari izne çıkardı. Olay, okullarda güvenlik ve öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sınırları konusunu yeniden gündeme getirdi.

07.10.2024 10:43
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Teksas'ın Comal İlçesi'nde 51 yaşındaki bir lise öğretmeni, öğrencisiyle cinsel ilişkiye girerken polis tarafından suçüstü yakalandı. Olay, inşaat halindeki bir evde meydana geldi.

Davenport Lisesi'nde sanat öğretmeni olan Jennifer Massey, tutuklandı. Polis, bölgeden gelen "şüpheli kişi" ihbarı üzerine eve gitti ve Massey'i reşit olmayan erkek öğrencisiyle birlikte buldu.

Comal İlçesi Şerif Ofisi'nin açıklamasına göre, memurlar yaptıkları ilk incelemede çiftin cinsel ilişkide bulunduğunu tespit etti. Massey, "eğitimci ve öğrenci arasında uygunsuz ilişki" suçlamasıyla tutuklandı ve şu anda ilçe hapishanesinde tutuluyor.

Okulun bağlı olduğu Comal Bağımsız Okul Bölgesi, olayı kınadı ve Massey'i derhal idari izne çıkardı. Bölge yönetimi, öğrenci güvenliğinin en önemli öncelikleri olduğunu vurguladı ve soruşturma süresince polis ile tam işbirliği yapacaklarını belirtti.

Okul yönetimi ayrıca velilere bir mesaj göndererek durumu bildirdi ve Massey'nin okula bir daha dönmeyeceğini açıkladı.

Bu olay, öğretmen-öğrenci ilişkilerinin sınırları ve okullarda güvenlik konularını bir kez daha gündeme getirdi.

Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı
Teksas\'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Teksas, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Sedat Bezmen:
    Ferhatın annesi sonunda yakalanmış.. 12 12 Yanıtla
  • Naim İnan:
    Böyle saçma haberler yapmak zorunda mısınız 15 1 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    Ferhatın annesi yakalanmış sonunda.. 3 8 Yanıtla
  • Türk Ak:
    NE KADAR GÜZEL EĞİTİM SİSTEMİ ÖĞRENCİSİ ANLAMIYOR DİYE ONA DUYGUSAL YAKLAŞAN BİR ÖĞRETMEN ALLAHIM NASİP ET….. YÜCEL SARIMOLLAOĞLU 5 5 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    Bizene alan memnun veren memnun hergun heryerde olan şeyler. Bizim ülkemizde çocuklara tecavüz var siz ona bakin 5 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Bu ABD'li öğretmenlerde amma fantezi seviyor:-) 2 0 Yanıtla
  • Catli:
    Sedat karıştırma,, insanın Anasını, Bacısını..olaki Birgün, Karşında duran olur..yazık sana Nokta.... 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Teksas'ta ihbar üzerine inşaat halindeki eve giren polis, kadın öğretmeni öğrencisi ile uygunsuz bir şekilde yakaladı - Son Dakika
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