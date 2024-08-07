TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika
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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi

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İstanbul Küçükçekmece'de TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

07.08.2024 09:30  Güncelleme: 17:58
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Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Olay yerinden kareler;

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
TEM Otoyolu\'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi - Son Dakika

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