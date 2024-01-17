Tır sürücüsünün montunda 3 kilogram kokain bulundu

EDİRNE - Edirne'de bulunan kapıkule sınır kapısının karşı kısmında Bulgaristan'a ait Kapitan Andrevo polis karakolunun gümrük memurları tarafından Türk sürücünün montunda 3 kilogramın üzerinde kokain bulundu

Gümrük görevlileri, ülkeden ayrılan bir tırda yapılan incelemede 3 kilogramdan fazla kokain buldu. Türk vatandaşının kullandığı Türk plakalı tır, "Giden tırlar" güzergahındaki Kapitan Andreevo karayoluna geldi. İsviçre'den Bulgaristan ve Türkiye üzerinden Afganistan'a giden tır, detaylı bir gümrük muayenesine tabi tutuldu.

Monta yapılan özel fermuarlı bölgeye gizlendi

Gümrük görevlileri, yapılan kontrollerde sürücü kabininde yatak kısmında bırakılan ceketin astarının altına yapılan ve fermuar ile astarı ayıran bölgede beyaz toz halinde madde içeren 3 paket buldu. Tırda bulunan reflektörlü mont saha uyuşturucu testinde madde kokaine reaksiyona testine tabii tutuldu. Reaksiyon sonrası yakalanan kokainin toplam brüt ağırlığı 3 kilo 240 gram olduğu belirlendi.

Yakalanan kokain ile ilgili tır sürücüsü gözaltına alınırken, Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde soruşturmacı bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi işlem başlatıldı.