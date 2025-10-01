Trabzon\'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu belirlendi.
Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.
300 kilogram bomba yüklü olduğu belirtilen insansız deniz aracının üstü bir branda ile örtülürken, çevrede güvenlik önlemleri de alındı. Ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer getirdiği de görüldü.
