Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor
Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor

Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor
01.10.2025 08:04  Güncelleme: 08:39
Trabzon\'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor
Çarşıbaşı açıklarında bulunan yabancı insansız deniz aracı, kontrol altında imha ediliyor.

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesi açıklarında balıkçı teknesi tarafından önceki gece bulunan ve ardından Yoroz limanına getirilerek incelemeye alınan cismin yabancı menşeli insansız deniz aracı olduğu belirlendi.

İMHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sualtı Harekat ve Kurtarma Komutanlığı (SAT) personeli ve diğer uzman ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda sabahın ilk ışıkları ile insansız deniz aracını imha çalışmalarına başlandı.

300 kilogram bomba yüklü insansız deniz aracını imha çalışmaları başladı

SİNYAL KESİCİ DE GETİRİLDİ

300 kilogram bomba yüklü olduğu belirtilen insansız deniz aracının üstü bir branda ile örtülürken, çevrede güvenlik önlemleri de alındı. Ekiplerin bölgeye sinyal kesici olarak bir jammer getirdiği de görüldü.

300 kilogram bomba yüklü insansız deniz aracını imha çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Trabzon'da İnsansız Deniz Aracı İmha Ediliyor - Son Dakika
