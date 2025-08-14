Türkiye\'ye gelince tüm kuralları unutuyorlar! Gurbetçinin yaptığına bakın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hem trafik kurallarının hem de vatandaşların can güvenliğinin hiçe sayıldığı anlar yaşandı.

YOLU BIRAKTI, KALDIRIMDAN İLERLEDİ

Yoğun trafikten kaçmak isteyen Almanya plakalı bir aracın sürücüsü, yaya kaldırımına çıkarak ilerlemeye başladı. O anlar, bir başka aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan söz konusu görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Pek çok kullanıcı, yurt dışından tatil için gelen bazı gurbetçilerin Türkiye'de kuralları hiçe saydığını belirten yorumlarda bulundu. Vatandaşlar, bu tür sorumsuzlukların cezasız kalmaması için yetkililere acil müdahale çağrısında bulundu.