Uçaklar ve gemiler, Karacabey boğazında batan geminin mürettebatını arıyor

3.Sayfa

Uçaklar böyle havalandı, gemiler kayıp mürettebatı denizde didik didik arıyor

Karacabey boğazında batan geminin mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan ve denizden sürüyor

Havadan ve karadan arama çalışmaları devam ediyor

Aramalara vatandaşlarda destek veriyor

BURSA - Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneyinde batan kuru yük gemisinin kayıp 6 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları havadan, karadan ve denizden devam ederken çalışmalara vatandaşlarda destek verdi. Kurulan kriz merkezinde harita ile tüm arama-kurtarma ekiplerinin yerleri belirlenerek sahil kesimi karış karış aranıyor. Bölgede gemiler denizden, uçak ise havadan defalarca sorti yaparak arama çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Balıkesir'in Marmara Adası ilçesinden yola çıktıktan sonra denizde fırtınaya yakalanıp İmralı Adası açıklarında batan mermer tozu yüklü geminin kayıp mürettebatı aranıyor. Sahil güvenlik ekipleri, gemiye ait boş can salı ile boş can simidi buldu. Arama kurtarma çalışmaları ise boş can salı ile simidinin bulunduğu alanda havadan, karadan ve denizden çalışmaları yoğunlaştırdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde AFAD, NAK, Jandarma, Polis dalgıç, AKUT ekipleri arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Polis dalgıçları dürbün ile dev dalgaların bulunduğu denizi tarıyor. Kurulan kriz merkezinde ekiplerin yerleri çıkarılan haritada belirlenerek karış karış kurtarma çalışmaları planlanıyor.

Ayrıca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı arama-kurtarma uçağı ise denizin üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Kurşunlu Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar ise arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Gemide bulunan mürettebatın, Mehmet A.(22), Doğuşcan Y., Hasan Mehmet U.(69), Murat Ç., Zeynep K. ve Murat A. olduğu öğrenildi.