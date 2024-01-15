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Ümraniye'de Banka Çekimi Sırasında Gasp Girişimi - Son Dakika
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Ümraniye'de Banka Çekimi Sırasında Gasp Girişimi

Ümraniye'de bir bankadan 900 bin TL çekilmesi için çalışanlara talimat veren bir şahsın, motosikletli iki kişi tarafından gasp edildiği olayda, vatandaşın müdahalesiyle gaspçı yere düşürüldü. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ümraniye\'de Banka Çekimi Sırasında Gasp Girişimi
15.01.2024 - 16:14,
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Ümraniye'de bankadan 900 bin TL çekilmesi için çalışanlarına talimat veren şahsın 500 bin TL'sini motosikletli iki kişi gasp etti. Araçtan paraları alıp kaçmaya çalışan gaspçıya ise vatandaş attığı çelmeyle müdahale etti.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 12.10 sıralarında Ümraniye ilçesi Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı üzerinde bulunan bir adreste gasp olduğunun belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri olay yerine intikal etti. Yapılan kontrolde, U.Y. isimli şahsın muhasebecisi S.A. isimli kadın şahıs ve kuryesi M.F.G.'ye bankadan 900 bin TL çekme talimatı verdiği, daha sonra çalışanlarının kendisini arayarak paranın gasp edildiğini söylediği öğrenildi. Olay esnasında para ile birlikte araçta seyir halinde iken motosiklet ile iki şahsın araca çarpması sonucu durdukları, motosikletteki iki şahsın saldırdığı, aralarında arbede yaşandığı ve arbede sırasında 500 bin TL paranın motosikletli şahıslar tarafından alındığı anlaşıldı. Olayın ardından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Şüpheli şahısların tespiti ve teminine yönelik yapılan saha ve istihbari çalışmalarda, S.İ. ve L.E.H. isimli şahıslarla C.K. ve K.A. isimli şahısların olayı ortak planladıkları, motosikletle gelen şahısların C.K. ve K.A. olduğu anlaşıldı. Şahısların tamamı yakalanarak gözaltına alındı. 345 bin 800 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahısların yapılan sorgulamasında benzer suçlardan suç kaydı olduğu anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar haklarında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından geçtiğimiz Cumartesi günü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Vatandaş çelme taktı gaspçı yere düştü

Görüntülerde, S.A. ve M.F.G.'nin aracı durdurdukları, motosikletli iki gaspçının ise şahısları darp ederek paraları çalmaya çalıştığı ve durumu fark eden bir vatandaşın gaspçıya çelme takarak yere düşürdüğü gözükmekte. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ümraniye'de Banka Çekimi Sırasında Gasp Girişimi - Son Dakika


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