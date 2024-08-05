Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor - Son Dakika
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Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

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İstanbul Üsküdar Sahili'nde genç bir kadın akşam saatlerinde denize düştü. Havanın kararmasıyla genç kadın kısa sürede gözden kaybolurken ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler arama çalışması başlattı. Dalgıçlar tarafından su altında yapılan aramaların bu sabah saatlerinde de devam ettiği öğrenildi.

05.08.2024 00:41
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Üsküdar Sahili'nde meydana gelen olayda 26 yaşındaki genç kadın denize düştü. Polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edilerek arama çalışmaları başlatıldı.

Olay saat 22.30 sıralarında Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre Gurbet K. (26) isimli genç kadın, sahil şeridinde bulunduğu esnada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu.

Üsküdar'da denize düşen genç kadından ses yok! Arama çalışmaları sürüyor

İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürütülüyor. Öte yandan olayda intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

Üsküdar'da denize düşen genç kadından ses yok! Arama çalışmaları sürüyor
Üsküdar\'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor
Kaynak: İHA

İstanbul, Üsküdar, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Berk: Düştüğü yeri değil dipten akıntı olduğu için biraz daha akıntı tarafini baksana kardeşim...o akıntılı boğazda aynı yerde durur mu hic 21 5 Yanıtla

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