Antalya Valisi Hulusi Şahin, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Sonrası Yapılan Çalışmaları Açıkladı

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Antalya Valisi Hulusi Şahin, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme toplantısının ardından son bir ay içerisinde Polis, Jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan çalışmaları açıkladı. Vali Şahin, Scooter sürücülerini uyararak önümüzdeki süreçte denetimlerin artacağını belirtti.

Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme toplantısı Antalya Valiliği toplantı salonunda Antalya Valisi Hulusi Şahin'in başkanlığında yapıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun hazır bulunduğu toplantının ardından Vali Şahin Antalya'da son bir ay içerisinde yapılan çalışmaları kamuoyu ile paylaştı. Kentin huzur ve güvenliği için jandarma ve emniyet yaptığı asayiş suçlarına yönelik çalışmaları açıklayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, Mayıs ayında il genelinde 10 bin 271 asayiş olayı meydana geldiğnii ve bunların yüzde 97.7'sinin aydınlatıldığını belirterek, "Bu olayların 4.189'u kişilere, 1.634'ü malvarlığına karşı meydana gelmiştir. 4.930 aranan şahıs yakalanmış, 878'i tutuklanmıştır. İl genelinde 2.695 uygulamada toplam (1 milyon 121 bin 100 şahıs ve 857 bin 96 araç sorgulanmıştır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmaları da aktaran Vali Şahin, "Polis ve Jandarma ekiplerimiz tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında bin 66 operasyon gerçekleştirilmiş, bin 205 şüpheli şahsa işlem yapılmış ve 95 şahıs tutuklanmıştır. Operasyonlarda 85,7 kg. metamfetamin, 13,2 kg esrar, 14,2 kg eroin, 48 adet Captagon hap, 2,7 kg kokain, 97 bin 694 adet ecstasy, 291 bin 702 adet sentetik ecza, 1,1 kg bonzai, 3,4 kg skunk, 104 kök kenevir ele geçirilmiştir. Ayrıca NARVAS projesi kapsamında yapılan bin 192 ihbara istinaden 641 uygulama yapılmıştır. Kaçakçılık ve Organize suçlarla mücadele kapsamında ise toplam 170 operasyon gerçekleştirilmiştir. 381 şüpheli şahsa işlem yapılmış, 44 şahıs tutuklanmış, 127 şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 210 şahıs ise serbest bırakılmıştır" ifadelerini kullandı.

'Antalya'da 127 bin 497 göçmen var'

Antalya'da toplam 127 bin 497 düzenli göçmen bulunduğunu belirten Vali Şahin, "İlimiz genelinde toplamda 99 bin 491 yabancı uyruklu şahıs oturma izinli olarak ikamet etmektedir. Bunlar uyruklarına göre; 29 bin 029 Rusya Federasyonu, 16 bin 456 Kazakistan, 13 bin 377 Ukrayna, 5 bin 987) Almanya, 4 bin 589 İran, 368 Filistin, 144 İsrail, 29 bin 541 diğer ülke vatandaşlarıdır. Ayrıca ilimizde 982 kişi uluslararası koruma kapsamında, 5 bin 701 kişi ise geçici koruma kapsamında, 21 bin 323 çalışma izinli şahıs olmak üzere toplamda 127 bin 497 düzenli göçmen şahıs bulunmaktadır" dedi. Göçmen kaçakçılığı operasyonlarına da değinen Şahin, " 6 ayrı Göçmen Kaçakçılığı operasyonunda; adli makamlara çıkarılan 7 şüpheli organizatör şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, 3 şahıs alınan ifadelerinin ardından savcı talimatıyla serbest bırakılmış, firari 1 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Suça karışıp yakalanan 358 şahıs hakkında ise gerekli işlemler yapılmıştır" şeklinde konuştu.

8 milyon TL değerindeki tekneye el konuldu

Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı tarafından Mayıs ayı içerisinde bin 78 gemi, tekne ve işletmenin kontrol edildiğini söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "İcra edilen Sahil unsurları tarafından 2 bin 441 saat güvenlik görevlerinde bin 78 adet gemi/tekne ve işletme kontrol edilmiştir. Bu kontroller neticesinde mevzuatlara aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen 142 gemi-tekne ve işletmelere yasal işlem uygulanmıştır. Çevre Kanunu'na muhalefetten 2 adet tekne-gemiye 348 bin 180 TL idari para cezası uygulanmıştır. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ise sahte belgelerle Türk Bayrağına geçiş yaptığı tespit edilen 8 milyon TL değerindeki bir tekneye el konulmuştur" dedi.

3 bin 259 araç trafikten men edildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetlemelerde 372 bin 60 sürücü denetlendiğini vurgulayan Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Yapılan çalışmalarda 97 bin 889 adet idari para cezası uygulanmış, 3 bin 259 araç trafikten men edilmiştir. 7 E-scooter sürücüsüne cezai işlem uygulanmıştır. İl genelinde 2 bin 193 trafik kazası meydana gelmiş olup bu kazalarda 15 kişi hayatını kaybederken, bin 704 yaralı bulunmaktadır. Engelli araçları için ayrılmış park yerleri denetimleri kapsamında bin 26 araca cezai işlem uygulanmıştır" şeklinde konuştu.

Scooter ve motosiklet denetimleri artacak

Haziran ayına aşırı sıcaklık artışı ile birlikte girildiğini ve orman yangınları konusunda tedbirlerin alındığını söyleyen Antalya Valisi Hulusi Şahin, "Öncelikle çok çok kritik olan orman yangınları konusunda vatandaşların daha dikkatli olmasını istiyoruz. Kaleiçi konusunda ekiplerimizin denetimleri devam ediyor. Trafik ile ilgili çalışmalarımızda da bu dönem özellikle kaldırım işgalleri ve e-scooterların yanı sıra motosiktlerin kaldırımlarda ki işgallerine özellikle çalışmalarımızı arttıracağız. Ekiplerimiz duble park, uygunsuz park ve bundan kaynaklanan trafik sıkışıklığına tavizsiz müdahale edecek. Vatandaşlarımızı da bu konuda uyarıyoruz" dedi. - ANTALYA