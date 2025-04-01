Volkan Konak\'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Resul Bey:

Volkan Konak, yıllar boyunca dini inancı ile ilgili herhangi bir kesin açıklama yapmamıştır. Kendisi, dini inancına dair sorulara yanıt verirken, "Benim dinim insan sevgisidir" gibi ifadeler kullanarak, daha çok evrensel değerlere olan inancını vurgulamıştır. Herkesi İslama göre defnetmeye meraklı ilginç bir toplumuz..