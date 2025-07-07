Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma - Son Dakika
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Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
07.07.2025 15:49
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

"BELGELERİN İÇERİĞİ DOĞRU MU DİYE DEĞERLENDİRME YETKİM YOK"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşmada kürsüye gelen sanık Aleyna Beşinci, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de sürdürülebilir turizm kriterlerine yönelik 14 maddelik bir denetim gerçekleştirdiğini söyledi. Beşinci, "Ben çevresel ve sürdürülebilirlik alanında denetim yaptım. Yasal Uyum kriteri çok geniş bir madde. Bizden istenen, belge ve planların var olup olmadığını kontrol etmek. Ben 'Var mı, yok mu' şeklinde belgeleri raporladım. Ancak belgelerin içeriği doğru mu, uygulanabilir mi, yeterli mi… Bunları değerlendirme yetkim yok" dedi.

Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

"OTEL, BİZİM DENETİM ŞİRKETİMİZE ÖDEME YAPIYOR"

Mağdur avukatı ile sanık Beşinci arasında yaşanan gergin bir diyalog yaşandı:

  • Mağdur Avukatı: Sizin ücretinizi kim ödüyor? Denetim yaptığınız otel mi size para veriyor?
  • Sanık Aleyna Beşinci: Denetimini yaptığımız otel, bizim denetim şirketimize ödeme yapıyor. Ben de bu şirketin çalışanı olduğum için maaşımı oradan alıyorum.
  • Mağdur Avukatı: Evrakta ne olduğunu bilmeden mi onay verdiniz?
  • Sanık Aleyna Beşinci: Evrakları inceleyerek değerlendiriyorum.
  • Mağdur Avukatı: Yangınla ilgili denetimi bakmadan mı yaptınız?
  • Sanık Aleyna Beşinci: Yangınla ilgili herhangi bir yetkim veya bilgim yok. Ben sürdürülebilir turizm denetçisiyim.
  • Mağdur Avukatı: Araştırma yetkinizin olmadığını söylüyorsunuz ama bu denetimi neden kabul ettiniz? İş güvenliği uzmanı yok ama siz varmış gibi göstermişsiniz.
  • Sanık Aleyna Beşinci: Belgeyi incelerim, varsa vardır, yoksa yoktur diye karar veririm.
  • Mağdur Avukatı: Peki, neden bilirkişilerin ulaştığı tespitlere siz ulaşamadınız?
  • Sanık Aleyna Beşinci: Ben gittiğimde belgeler geçerliydi ve tarihler günceldi.

Kayak Merkezi, Kartalkaya, 3-sayfa, Güncel, Hakim, Bolu, Son Dakika

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