Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 32 sanık hakim karşısına çıktı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.
Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.
Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşmada kürsüye gelen sanık Aleyna Beşinci, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de sürdürülebilir turizm kriterlerine yönelik 14 maddelik bir denetim gerçekleştirdiğini söyledi. Beşinci, "Ben çevresel ve sürdürülebilirlik alanında denetim yaptım. Yasal Uyum kriteri çok geniş bir madde. Bizden istenen, belge ve planların var olup olmadığını kontrol etmek. Ben 'Var mı, yok mu' şeklinde belgeleri raporladım. Ancak belgelerin içeriği doğru mu, uygulanabilir mi, yeterli mi… Bunları değerlendirme yetkim yok" dedi.
Mağdur avukatı ile sanık Beşinci arasında yaşanan gergin bir diyalog yaşandı:
Son Dakika › 3.Sayfa › Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma - Son Dakika
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