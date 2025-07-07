Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan yangınla ilgili 32 sanık hakim karşısına çıktı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Duruşmaya katılanlar 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra salona alındı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmaya başlandı.

"BELGELERİN İÇERİĞİ DOĞRU MU DİYE DEĞERLENDİRME YETKİM YOK"

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre; duruşmada kürsüye gelen sanık Aleyna Beşinci, yangının meydana geldiği Grand Kartal Otel'de sürdürülebilir turizm kriterlerine yönelik 14 maddelik bir denetim gerçekleştirdiğini söyledi. Beşinci, "Ben çevresel ve sürdürülebilirlik alanında denetim yaptım. Yasal Uyum kriteri çok geniş bir madde. Bizden istenen, belge ve planların var olup olmadığını kontrol etmek. Ben 'Var mı, yok mu' şeklinde belgeleri raporladım. Ancak belgelerin içeriği doğru mu, uygulanabilir mi, yeterli mi… Bunları değerlendirme yetkim yok" dedi.

"OTEL, BİZİM DENETİM ŞİRKETİMİZE ÖDEME YAPIYOR"

Mağdur avukatı ile sanık Beşinci arasında yaşanan gergin bir diyalog yaşandı: