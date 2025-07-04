Yangın şehidi İbrahim Demir için tören! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yangın şehidi İbrahim Demir için tören! Gözyaşları sel oldu

04.07.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir için tören düzenlendi. 3 çocuk babası Demir için yapılan törende yakınları gözyaşları dökerken, İzmir Valisi "Köylülerimiz, yaşayan canlılarımız hayatlarını onlara borçlular" dedi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 Temmuz'da çıkan orman yangınına müdahale etmek için Konya'dan İzmir'e gelen ve dün görevi başındayken şehit olan dozer operatörü evli ve 2 çocuk babası İbrahim Demir (39) için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdürü (OGM) Bekir Karacabey, İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, İzmir İl Jandarma Genel Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Şehit Demir'in mesai arkadaşları katıldı. Törende Kuran-ı Kerim okunup, dualar edildi.

"ORMANLARIMIZ, KÖYLÜLERİMİZ VE CANLILAR HUZURLARINI ONLARA BORÇLU"

Törende konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Bu yıl hem önceki yıllarda orman yangınıyla ilgili verilen mücadelede orman teşkilatımızdaki arkadaşlarımızın orman yangınıyla ilgili haber aldığında uykunun, yemenin, içmenin, dinlenmenin ne olduğunu unuttuklarını, korkuyu korkuttuklarını, ateşi hiçe saydıklarını hep bu mücadelenin içerisinde gördük. O kahramanlardan biri de rahmetli İbrahim kardeşimizdi. Ödemiş'teki o zor yangın alanında; hızlı, düzensiz seyreden, hakikaten risk oranı çok yüksek olan bir yangında gözünü kırpmadan, canını hiç düşünmeden, yangınla mücadeleye başladığı andan o saate kadar da hiç dinlenmeden ve uyumadan o mücadeleyi veriyor. Onların bu kahramanca mücadelesi ki ormanlarımız, orman içinde ve civarında olan köylerimiz, köylülerimiz, orada yaşayan diğer canlılarımız hayatlarını ve huzurlarını onlara borçlular. Bu rahatlığın, huzurun arkasında bu insanüstü gayret, kahramanca mücadele ve fedakarlık var. Onların fedakarca mücadelesini keşke şehit vermeden, yaralı olmadan anlatabilsek ama maalesef bu mücadelede beklemediğimiz, istemediğimiz bu tür sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. Rabb'imden başta İbrahim olmak üzere tüm orman şehitlerimize, bu süreçte yaralanmış, ebediyete intikal eylemiş tüm ormandaki yaralanmış gazilerimize, bu mücadelede günlerce ter dökmüş tüm kardeşlerimize ve ebediyete intikal eylemiş olanlarına yüce Rabb'imden rahmet diliyorum. Bu şehidimiz inşallah son şehidimiz olur. Çünkü ormanlarımız, Anadolu toprağımız, yeterince şehit kanına doydu" dedi.

"ORMAN YANGINLARINDA BUGÜNE KADAR 143 ŞEHİT VERDİK"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de konuşmasında şunları söyledi:

"Yeşil vatana düşen ateşi söndürmek için mücadele ederken yüreklerimize ateş düşüren İbrahim Demir kardeşimiz maalesef şehit olarak aramızdan ayrıldı. Belki birçok duyguyu kelimelerle ifade etmek mümkün ama böyle bir acı hangi kelimeyle ifade edilir bilmiyorum. Tek tesellimiz inancımıza göre rızkını helal yoldan kazanmak için çalışırken hayatını kaybeden insanlar şehit mertebesindedir. Ülkemiz kanunlar nezdinde orman yangınlarıyla mücadele ederken hayatını kaybedenler şehit olur. Tek tesellimiz kardeşimizin şehit olarak bu dünya nöbetini tamamlamış olması. Her birimiz sayılı nefesle bu hayattayız ve bir gün bu nefes tükenecek. Fakat o nefeslerin nerede, ne zaman tükeneceğini hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizlere düşen bundan sonra kardeşimizin emaneti olan ailesine, yakınlarına, çocuklarına sahip çıkmaktır. Ümit ediyoruz ki İbrahim kardeşimiz orman yangınlarıyla mücadelede verdiğimiz son şehidimiz olsun. Maalesef bugüne kadar 143 arkadaşımızı bu şekilde ebedi aleme uğurladık. Yeşil vatanın korunması için mücadele ederken hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize, özellikle İbrahim kardeşimize Rabb'imden rahmet diliyorum. Bize de bir gün o son nefesi verme anı geldiğinde şehit olarak can vermeyi nasip etsin" diye konuştu.

Törenin ardından İbrahim Demir'in cenazesi, Orman Müdürlüğü'ne ait helikopterle memleketi Konya'ya uğurlandı. Demir'in cenazesinin, Konya'nın Ilgın ilçesinde şehitlikte kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ederken şehit olan dozer operatörü İbrahim Demir için tören düzenlendi. 3 çocuk babası Demir için yapılan törende yakınları gözyaşları dökerken, İzmir Valisi "Köylülerimiz, yaşayan canlılarımız hayatlarını onlara borçlular" dedi.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yangın şehidi İbrahim Demir için tören! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı Otomobil ile kamyon çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
Taklitçi esnaftan linç girişimi Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar Taklitçi esnaftan linç girişimi! Avukatı dövdüler, jandarmanın kafasında sandalye kırdılar
6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli’den 7.4’lük deprem uyarısı 6 Şubat depremlerini bilen Serkan İçelli'den 7.4'lük deprem uyarısı
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2025 yaz spor okulları sezonunu coşkuyla açtı
Bodrum’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü Bodrum'da yol verme tartışması kavgaya dönüştü
Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor 96 basamakla çıkılıyor Kayalığa yapılan ev görenleri şaşırtıyor; 96 basamakla çıkılıyor
ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor ABD medyası: ABD ve İran nükleer müzakerelere başlıyor
AK Partili Güler’i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir AK Partili Güler'i kızdıran soru: Bu ülkeye düşmanlığının sebebi nedir?
Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu Hayatını kaybeden Diogo Jota için 2022 yılında yapılan o yorum gündem oldu
Timur Cihantimur’un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi Timur Cihantimur'un doktor babası, 1 ay süreyle meslekten men edildi
Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam Hülya Avşar: Benden daha az para kazanan erkeğe saygı duymam

14:23
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
Bakanlık ifşa etti: Ünlü Türk markasının siyah çayında boya tespit edildi
14:22
Yasak aşk, kürtaj, tehdit Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
Yasak aşk, kürtaj, tehdit! Sabri Sarıoğlu hakkında bomba iddia
13:20
Roma’da akaryakıt istasyonunda patlama 20’den fazla yaralı var
Roma'da akaryakıt istasyonunda patlama! 20'den fazla yaralı var
12:05
Günler sonra ortaya çıktı İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
10:53
26 ilde yapıldı, sonuç vahim Liderlerin canını sıkacak araştırma
26 ilde yapıldı, sonuç vahim! Liderlerin canını sıkacak araştırma
19:52
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
Uyuşturucu madde etkisindeki genç, metro istasyonunda kriz geçirdi
19:36
Fenerbahçe’den 3. kaleci için sürpriz girişim
Fenerbahçe'den 3. kaleci için sürpriz girişim
19:30
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna’daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
Trump-Putin zirvesi sona erdi: Rusya Ukrayna'daki hedeflerinden vazgeçmeyecek
19:29
Beşiktaş’ta ayrılık Rashica’dan o teklife ’evet’ cevabı
Beşiktaş'ta ayrılık! Rashica'dan o teklife 'evet' cevabı
19:27
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
Ayakkabılıktan çıkan yılan paniğe neden oldu
19:16
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
Fotoğrafçıdan kızının düğünü için sıra dışı davetiye
19:03
İsrail’den Lübnan’ın başkenti Beyrut’a saldırı
İsrail'den Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı
18:57
Ödemiş’teki yangından acı haber Orman işçisi şehit oldu
Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu
18:48
Sinan Akçıl’dan sevgilisi Ece Erken için yapılan “Enişteci“ yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Sinan Akçıl'dan sevgilisi Ece Erken için yapılan "Enişteci" yorumlarına yanıt: Yaşansın, bırakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 14:54:25. #7.12#
SON DAKİKA: Yangın şehidi İbrahim Demir için tören! Gözyaşları sel oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.