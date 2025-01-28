Yasak Dağ Keçisini Avlandı

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Elazığ'da avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli çuval içerisinde taşırken jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa, Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından 650 bin lira ceza kesildi.

Elazığ'da merkeze bağlı Sugözü Mahallesinde avlanması yasak olan dağ keçisini avladıktan sonra parçalara ayıran şüpheli C.Ö. devriye atan jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Kaçan şüpheli ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, sırtında taşıdığı çuvalın içerisinde parçalara ayrılmış dağ keçisi eti ve 1 adet ruhsatlı av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler idari yaptırım yapılmak üzere Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından şahsa, 650 bin lira ceza kesildi. - ELAZIĞ