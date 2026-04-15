Yaşıtını bıçakla ağır yaralayan çocuk saldırı anını da kayda aldırdı
Yaşıtını bıçakla ağır yaralayan çocuk saldırı anını da kayda aldırdı

15.04.2026 13:44
Ankara'nın Keçiören ilçesinde 14 yaşındaki Emir Saba, parka çağırdığı yaşıtı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan A.Y. gözaltına alındı ve tutuklandı. Mağdurun sağlık durumu ağırken, ailesi adalet mücadelesine devam edeceklerini belirtti.

Ankara'da 14 yaşındaki çocuk, parka çağırdığı yaşıtını bıçaklayarak ağır yaraladı. Saldırganın o anlarını da bir arkadaşı tarafından kamera kaydına aldırdığı öğrenildi.

Olay, Keçiören'de yer alan bir parkta meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 14 yaşındaki Emir Saba, kendisini parka çağıran yaşıtı A.Y.'nin bilinmeyen bir nedenden dolayı bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından yaralanan Saba, ambulansla Etlik Şehir Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisinde müşahedeye alınan çocuğun organları ile damarlarının zarar gördüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan saldırgan çocuk ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.Y.'nin, Saba'yı bıçakladığı anları da bir arkadaşı tarafından kamera kaydına aldırdığı öğrenildi. Mağdur aile ise sorumluların hak ettikleri cezayı alana kadar hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti.

"Doktorlar bıçağın 9 santimetre içeriye girdiğini ve organlarına zarar verdiğini söyledi"

Olayla ilgili konuşan Baba Yafes Saban: "Oğlumu arayıp parka çağırmışlar. Çağıran çocuk zaten hazırlıklı gelmiş. Oğluma ilk önce sataşmış. Ardından da bıçağı saplamış. Oğlumun, kendisine saldıran kişiyle bir problemi yoktu. Arkadaşı da değildi. Saldırganın teyzesiyle de konuştuk. Emir ile bir meselesinin olmadığını söyledi bize. Biz de ne olduğunu anlamadık. Neden böyle bir olay yaşandığını henüz bilmiyoruz. Olaydan sonra bir kız çocuğu beni aradı. 'Emir'i bıçakladılar hastaneye gidiyoruz' dedi. O sözden sonra yaşadığım şok nedeniyle sanki bilincimi yitirmiş gibi oldum. Çocuğum ameliyat oldu. İnşallah iyi olur. Sağlık durumu dün iyi idi. Doktorlar bıçağın 9 santimetre içeriye girdiğini ve organlarına zarar verdiğini söyledi. Damarları da zedelenmiş. Düne kadar durumu biraz sıkıntılıydı. Doktorlar net bir şey demedi henüz" dedi.

"Artık kimsenin çocuğuna zarar gelmesin"

Oğlunun da durumdan habersiz olduğunu söyleyen baba Saba, "Artık kimsenin çocuğuna zarar gelmesin. Böyle pisliklerin de toplumdan temizlenmesi lazım. Olaya karışan herkesten şikayetçiyiz. Sonuna kadar, herkes cezasını çekene kadar takipçisi olacağız. Oğlumla dün konuştum. Neden bıçağı olan birinin yanına gittiğini sordum. O da bana, 'Bıçağı olduğunu bilmiyordum. Beni bir şeyler yiyip içmek ve oturmak için çağırdıklarını tahmin ettim' dedi" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

