Parasını alamayan küçük çocuk, yaşlı adamı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika
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Parasını alamayan küçük çocuk, yaşlı adamı kurşun yağmuruna tuttu

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 15 yaşındaki çocuk, tartıştığı adama tabancayla defalarca ateş etti. Bacağından yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan çocuk polisteki ifadesinde, "Beni bir iş yerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı, para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Ben de sinirlenip ateş ettim" dedi.

19.04.2025 16:02
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavga sırasında 15 yaşındaki S.A.Ö., tartıştığı yaşlı adamı bacağından vurarak yaraladı. Olay sonrası yakalanan genç, ifadesinde yaşadığı maddi sorunlar ve hakaret nedeniyle sinirlendiğini söyledi.

Yaşlı Adamı Vuran Çocuk Adliyeye Sevk Edildi

KÜÇÜK ÇOCUK, YAŞLI ADAMI DEFALARCA ATEŞ ETTİ

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Kavak Sokak'ta meydana geldi. Yabancı uyruklu S.A.Ö. (15), henüz belirlenemeyen bir nedenle sokakta tartıştığı Nadir C. ile kavga etmeye başladı. Öfkeli çocuk, elindeki tabancayla Nadir C.'ye defalarca ateş etti. Nadir C., sol bacağına isabet eden mermiyle yere yığıldı.

Yaşlı Adamı Vuran Çocuk Adliyeye Sevk Edildi

"PARAMI İSTEDİM VERMEDİ, HAKARET ETTİ"

Şüpheli kaçarken, yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheliyi yaşanan kovalamaca sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Şüpheli S.A.Ö.'nın ifadesinde, "Beni bir iş yerinde çalıştırıyordu. Uzun süre çalıştırdı, para vermedi. Defalarca paramı istedim vermedi. Akşam da bana hakaret etti. Ben de sinirlenip ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Parasını alamayan küçük çocuk, yaşlı adamı kurşun yağmuruna tuttu
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Parasını alamayan küçük çocuk, yaşlı adamı kurşun yağmuruna tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • C. Mersin:
    Hak etmiş serbest bırakın. Kimse, kimsenin emeğini gasp edemez. Tek hatası gidip şikayet etseydi ama onu yapmamış 104 10 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Şikayet edince ne olacak? Memleket dolandırıcı dolu, şikayet ediyorsun, alacağın 5 bin, avukat istiyor 40 bin. Hemde diyor ki eğer dolandırıcının üzerine birşey varsa alırız yoksa su iç diyor, oğlum dolandırıcının üzerine bir şey olurmu, yoksa dolandırıcı olurmu? Yasalar dolandırıcının yanında, mazlumun değil. Maalesef namuslu çalışanların kaderi bu. 84 2 Yanıtla
  • Ali Yeditepe:
    yabancı uyrukluların hepsi silahlı. kimsenin dur dediği yok.insan ister istemez bilerek silahlandırılıyorlar demeden edemiyor 37 16 Yanıtla
  • Nilgün Özbek:
    Verseymiş parasını bu çocuk taşmı yiyecek 42 4 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Çocukların nasıl doğduklarından çok nasıl yaşayacakları önemli 15 yaşındaki bu çocuğun sınavlara hazırlanması derslerine çalışması gerekirken kuvvetle muhtemel maddi durum nedeniyle insafsız bir işverenin yanında çalışmak zorunda kalmış hayatın gerçeği şu ki ülkemize ve tüm dünyaya geleceği eğitimi hatta işi hazır sağlıklı zürriyetler ve onları iyi yetiştirecek ebeveynler gerekli … 15 1 Yanıtla
  • sadullah nas:
    işte bunun için ADALET istiyoruz Ülkemizde maalesef ADALET yok. şikayet etsen kimse uğraşmaz seneler sürer BÜROKRASİ ne beklersin salla başını al maaşını 8 1 Yanıtla
  • Burhan Kıraç:
    HAK hukuk adalet..Çocuk acil serbest kalmalı /Parasını vermeyen kişi acilen tutuklanmalı ..haklarını fazlası ile alınıp çocuğa verilmelidir. 0 0 Yanıtla
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