Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti

Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti
22.07.2025 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra'da yaşayan bir çift, evlerinde vahşice öldürüldü. 62 yaşındaki Albert Alfonso ve 71 yaşındaki Paul Longworth isimli çift, Kolombiyalı Yostin Andres Mosquera tarafından öldürüldü. Cinayet sonrası Mosquera, çıplak şekilde odada dolaşıp dans etti ve şarkı söyledi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir çift, evlerinde vahşice öldürüldü. Cinayet sonrası katilin çıplak şekilde dans edip şarkı söylediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,Batı Londra'daki Shepherd's Bush bölgesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Albert Alfonso ve 71 yaşındaki Paul Longworth isimli çift, Kolombiyalı Yostin Andres Mosquera (35) tarafından öldürüldü. Zanlı, bir süredir çiftin evinde kalıyordu.

Soruşturma dosyasına göre Mosquera, önce Alfonso'yu bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada odada daha önce kurulan bir kamera, cinayet anını kaydetti. Katilin kurbanını defalarca bıçakladığı, boğazını ve vücudunu kestiği tespit edildi.

Daha sonra Longworth'u da başına çekiçle vurarak öldüren Mosquera, cinayetlerin ardından çıplak şekilde odada gezdi, dans edip şarkılar söyledi. Görüntülerde, ellerindeki eldiven ve maskeyi çıkardığı, kan içinde dolaştığı görülüyor.

Katil, cesetleri parçalara ayırdı. Bazı parçaları derin dondurucuya koydu, kalanlarını ise valizlere yerleştirerek Bristol şehrindeki ünlü Clifton Asma Köprüsü'ne götürdü. Amacı, ceset parçalarını köprüden aşağı atarak izleri yok etmekti.

Ayrıca Mosquera'nın, Alfonso'nun bilgisayarını kullanarak banka hesabına giriş yaptığı ve hesaplardan para çektiği belirlendi.

Mahkemede, kurban Alfonso'nun internet üzerinden tanıştığı Mosquera ile daha önce cinsel ilişki yaşadığı ve bu olayların da kamera ile kaydedildiği belirtildi.

Mosquera, sadece Alfonso'yu öldürdüğünü kabul etti ve bunu "kendini savunmak için yaptığını" iddia etti. Ancak jüri, hem Alfonso'yu hem Longworth'u öldürdüğü konusunda hemfikir oldu ve onu iki cinayetten suçlu buldu.

Sanık, ailesinin Kolombiya'da tehdit edildiğini, olay günü korku içinde olduğunu ve hayatından endişe ettiğini öne sürdü. Avukatı ise cinayet sonrası yaşanan çıplak dansın, Mosquera'nın yaşadığı şokun ve psikolojik çöküşün bir yansıması olabileceğini savundu.

Mahkeme hakimi, Mosquera için ömür boyu hapis cezası dışında başka bir seçeneğin olmadığını belirtti. Ceza duruşmasının 24 Ekim'de yapılacağı ve sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacağı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Başkomiser Ollie Stride şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ekip olarak karşılaştığımız en sarsıcı vakalardan biri. Paul ve Albert, evlerinde en acımasız şekilde hayatlarını kaybetti. Bu cinayeti aydınlatmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalıştık."

Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti
Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti
Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti
Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti

İngiltere, Güvenlik, 3-sayfa, Londra, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
11:33
Beyoğlu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza Yaralılar var
Beyoğlu'nda 9 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:49:22. #7.11#
SON DAKİKA: Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.