Yaşlı çifti öldüren katil, cinayet sonrası çıplak bir şekilde şarkı söyleyerek dans etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan bir çift, evlerinde vahşice öldürüldü. Cinayet sonrası katilin çıplak şekilde dans edip şarkı söylediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay,Batı Londra'daki Shepherd's Bush bölgesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Albert Alfonso ve 71 yaşındaki Paul Longworth isimli çift, Kolombiyalı Yostin Andres Mosquera (35) tarafından öldürüldü. Zanlı, bir süredir çiftin evinde kalıyordu.

Soruşturma dosyasına göre Mosquera, önce Alfonso'yu bıçaklayarak öldürdü. Bu sırada odada daha önce kurulan bir kamera, cinayet anını kaydetti. Katilin kurbanını defalarca bıçakladığı, boğazını ve vücudunu kestiği tespit edildi.

Daha sonra Longworth'u da başına çekiçle vurarak öldüren Mosquera, cinayetlerin ardından çıplak şekilde odada gezdi, dans edip şarkılar söyledi. Görüntülerde, ellerindeki eldiven ve maskeyi çıkardığı, kan içinde dolaştığı görülüyor.

Katil, cesetleri parçalara ayırdı. Bazı parçaları derin dondurucuya koydu, kalanlarını ise valizlere yerleştirerek Bristol şehrindeki ünlü Clifton Asma Köprüsü'ne götürdü. Amacı, ceset parçalarını köprüden aşağı atarak izleri yok etmekti.

Ayrıca Mosquera'nın, Alfonso'nun bilgisayarını kullanarak banka hesabına giriş yaptığı ve hesaplardan para çektiği belirlendi.

Mahkemede, kurban Alfonso'nun internet üzerinden tanıştığı Mosquera ile daha önce cinsel ilişki yaşadığı ve bu olayların da kamera ile kaydedildiği belirtildi.

Mosquera, sadece Alfonso'yu öldürdüğünü kabul etti ve bunu "kendini savunmak için yaptığını" iddia etti. Ancak jüri, hem Alfonso'yu hem Longworth'u öldürdüğü konusunda hemfikir oldu ve onu iki cinayetten suçlu buldu.

Sanık, ailesinin Kolombiya'da tehdit edildiğini, olay günü korku içinde olduğunu ve hayatından endişe ettiğini öne sürdü. Avukatı ise cinayet sonrası yaşanan çıplak dansın, Mosquera'nın yaşadığı şokun ve psikolojik çöküşün bir yansıması olabileceğini savundu.

Mahkeme hakimi, Mosquera için ömür boyu hapis cezası dışında başka bir seçeneğin olmadığını belirtti. Ceza duruşmasının 24 Ekim'de yapılacağı ve sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor hazırlanacağı açıklandı.

Soruşturmayı yürüten Başkomiser Ollie Stride şu ifadeleri kullandı:

"Bu, ekip olarak karşılaştığımız en sarsıcı vakalardan biri. Paul ve Albert, evlerinde en acımasız şekilde hayatlarını kaybetti. Bu cinayeti aydınlatmak ve adaleti sağlamak için gece gündüz çalıştık."