Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
08.12.2025 17:07  Güncelleme: 17:12
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi
Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Yazıhüyük beldesinde bir halı saha maçı sonrası yaşanan olayda, CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği iddia edildi. Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri ortaya çıkarken açıklama yapan Demirdelen, "Kalabalığın içinde elinde sopa olan birisinin elinden sopayı aldım. Kamuoyuna sunulan görüntülerden dolayı suçlanmamı kabul etmiyorum." dedi.

Nevşehir'in Yazıhüyük beldesinde bir halı saha maçı sonrasında CHP'li Belediye Başkanı Birol Demirdelen'in misafir oyuncuları sopayla darp ettiği iddia edildi. Olayın ardından yaşanan kavga ve başkanın açıklamaları dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI, MİSAFİR SPORCULARI SOPA İLE DARP ETTİ

Alınan bilgiye göre, Niğde'ye bağlı Kildere beldesinden bir grup genç, halı saha maçı yapmak üzere Yazıhüyük beldesine geldi. Maçın ardından iki grup arasında tartışma çıktığı, kavganın büyümesi üzerine bazı kişilerin halı sahanın yanındaki kafeteryada bulunan bir odaya kilitlendiği öne sürüldü. İddiaya göre, olay yerine gelen CHP'li Yazıhüyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen, zabıta ekiplerine kapının açılması talimatını verdi ve içeride bulunan misafir oyuncuları sopa ile darp etti.

Darp edilenlerden birinin ilk müdahalenin jandarma tarafından yapılarak hastaneye sevk edildiği, ardından ambulansın da olay yerine çağrıldığı bildirildi.

"KARDEŞİMİN KABURGA KEMİKLERİ VE BURNU KIRILDI"

Yaşadıklarını anlatan Yasin Şahin, "Geçtiğimiz Cuma günü Yazıhöyük kasabasına halı saha maçına gittik. Yazıhöyük Belediye Başkanı daha önceden tasarlayarak ve planlayarak bizi darp etti. Kardeşimin kaburga kemikleri ve burnu kırıldı. Benim de burnum, elmacık kemiğim ve parmaklarım kırıldı. Vücudumun birçok yerinde et ezilmesi var" dedi. Belediye başkanının kendilerini soyunma odasına kilitlediğini iddia eden Şahin, "Yaklaşık 50 -60 kişilik grubu içeri alarak 'bunları öldürün, sağ çıkartmayın' diye talimat verdi. Olay yerine jandarma ekipleri ulaşmamış olsaydı, bizi orada öldüreceklerdi" diye konuştu.

"OLAYI YATIŞTIRMAK İÇİN ORAYA GİTTİM"

Yazıhöyük Belediye Başkanı Birol Demirdelen de sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yaparak, kendisine karşı itibar suikastı yapıldığını savundu. Demirdelen, "Olayı yatıştırmak için oraya gittim. Benim girmem esnasında arkamdan kalabalık bir grup kapıyı zorlayarak içeri girdi. Kalabalığın içinde elinde sopa olan birisinin elinden sopayı aldım. Kamuoyuna sunulan görüntülerden dolayı suçlanmamı kabul etmiyorum. Bütün gayret ve mücadelem olayın büyümemesi içindi" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yazıhüyük, Nevşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Misafir, Kavga

Son Dakika 3-sayfa Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Alperen Babür Alperen Babür:
    bana dayak yiyenler daha inandırıcı geldi ama herkes belediye başkanına inanmak zorunda göt korkusu var çünkü… 14 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    ohaas 6 0 Yanıtla
  • yasemin emir yasemin emir:
    O belediye baskani bunu yapti ise agir cezada yargilanmali 3 0 Yanıtla
  • Hayri Dikeroğlu Hayri Dikeroğlu:
    itibarmı siikastimi. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
