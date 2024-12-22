Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı - Son Dakika
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Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

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Kağıthane'de plakası ve şase numarası olmadığı için Yediemin'e çekilen motosikletini çalan şüpheli yakayı ele verdi. Şüpheli motosikletini çalarken yanındaki arkadaşı da o anları kaydetti.

22.12.2024 10:30  Güncelleme: 10:42
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İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Seyrantepe Yediemin Otoparkında 9 Aralık Pazartesi günü saat 16.00 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Çağlayan'da denetim yapan polis ekipleri, durduklarını plakasız motosiklette yaptıkları incelemede şase numarasının da olmadığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu motosiklet Yediemin Otoparkına götürüldü.

Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

OTOPARKA ÇEKİLEN MOTOSİKLETİNİ ÇALDI

Motosikleti trafikten menedilen Aydoğan K. bir süre sonra arkadaşıyla birlikte otoparka geldi. Burada görevlilerle görüşen Aydoğan K, motosikletinin konulduğu yeri gördükten sonra arkadaşıyla sandalyede oturmaya başladı. Birkaç saat geçtikten sonra Aydoğan K'nin arkadaşı yolun karşısına geçti. Aydoğan K. ise otoparktaki yoğunluğu fırsat bilerek işe koyuldu. Otoparka çekilen motosikletine binen Aydoğan K, hızla uzaklaştı.

Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

ARKADAŞI O ANLARI KAYDETTİ

Aydoğan K, motosikleti çalarken arkadaşı da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ayrıca, hırsızlık anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

6 ADET SUÇ KAYDI ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan Kağıthane Mobil Park polisi, kamera görüntülerini inceleyerek kimliğini ve adresini tespit ettiği Aydoğan K'yi yakalarken çaldığı motosikleti de ele geçirdi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Aydoğan K'nin poliste 6 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı

SERBEST BIRAKILDI

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından "Motosiklet hırsızlığı" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen Aydoğan K, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yediemin\'e çekilen motosikletini çaldı
Kaynak: DHA

Motosiklet, Kağıthane, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yediemin'e çekilen motosikletini çaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ferit Sever:
    SERBEST ŞAŞIRDIK MI HAYIR BU.ÜLKEDE ADALET NEDEN HEP EKSİK 3 0 Yanıtla
  • Adem Çivici:
    savcı bey madem serbest bırakacaktınız devletin polis neden yordunuz 2 0 Yanıtla
  • Mr CKMN:
    6 tane suç kaydı birşey değil dur hele 40 ı geçip birilerini öldürüp yada tecavüz etsin o zaman Adalet sistemimiz devreye girer ?? 1 0 Yanıtla
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