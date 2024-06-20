Yemen\'deki Husiler, Yunanistan\'a ait gemiye saldırı görüntülerini yayınladı

3.Sayfa

Birlikte otele gittiği kız, duş sırasında film gibi plan yaptı

Sudan sonra bir okkalı zam da Halk Ekmek\'e

Nuri Şahin, Fener\'in bel kemiğini istiyor: Bana onu alın

Yemen'deki İran destekli Husiler, 12 Haziran'da Kızıldeniz'de Yunanistan'a ait gemiye düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. Kasım ayından bu yana Husiler'in gemileri hedef alan 60'tan fazla saldırısında toplam 4 denizci hayatını kaybetti.

"DAHA FAZLA SALDIRI DÜZENLEYECEĞİZ"

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de gemileri hedef almaya devam eden Yemen'deki İran destekli Husiler, Yunan gemisinin geçtiğimiz hafta vurulma anına ait görüntüleri paylaştı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, gelecekte daha fazla saldırı düzenleyeceklerini ifade etti.

"İŞGAL ALTINDAKİ FİLİSTİN LİMANINA GİRİŞ YASAĞINI İHLAL ETTİ"

Saree 12 Haziran'da Tutor'a düzenlenen saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Saldırı 1 insansız su üstü aracı (USV), çok sayıda İHA ve balistik füzelerle gerçekleştirildi. Gemi, işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağı kararını ihlal etmesi nedeniyle hedef alındı" şeklinde konuşmuştu. Saldırıda Filipinli bir mürettebat hayatını kaybetmişti.

SALDIRILARDA BATAN İKİNCİ GEMİ

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Kurumu (UKMTO) tarafından dün yapılan açıklamada, "Askeri yetkililer, bildirilen bölgede gemi enkazı ve petrol görüldüğünü bildirdi. Geminin battığı düşünülüyor" ifadesi kullanıldı. Yunanistan gemisinin Husilerin saldırıları sonucunda batan ikinci gemi olduğu belirtildi. Husiler'in Kızıldeniz'de 18 Şubat'ta vurduğu Belize bandıralı "Rubymar" adlı İngiliz kargo gemisi ise 12 gün su aldıktan sonra batmıştı.

60'TAN FAZLA SALDIRIDA 4 DENİZCİ HAYATINI KAYBETTİ

Husiler, kasım ayından bu yana Aden Körfezi'ndeki uluslararası ticari gemilere insansız hava aracı ve füzeler ile saldırı gerçekleştiriyor. Husiler'in gemileri hedef alan 60'tan fazla saldırısında toplam 4 denizci hayatını kaybetti.