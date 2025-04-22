Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim

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Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi Mustafa Kemal Zengin, savcıyı tehdit iddialarına ilişkin mahkemedeki savunmasında "Tehdit diye bir şey yok ben savcıya sadece insanların cinnet anında neler yapabileceğini söyledim" dedi. Zengin ayrıca " Ben adaleti aramak için, savcıya yardımcı olmak amacıyla gittim" ifadelerini kullandı. Davanın duruşması 24 Nisan'a ertelendi.

22.04.2025 19:17
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Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın 4. duruşmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden tutuklu sanık Mustafa Kemal Zengin savunma yaptı.

İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticisi ve üyesi 58 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 2'inci gününde cumhuriyet savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin savunma yaptı.

"TEHDİT YOK, SAVCIYA İNSANLARIN CİNNET ANINDA NELER YAPABİLECEĞİNİ SÖYLEDİM"

Tutuklu sanık Zengin, "Ben bu olayın içerisindeki kimseyi tanımam. Nasıl bu olayın içerisine girdim bilmiyorum. Bir gün 20 senedir arkadaşım olan Yavuz Çelik, Tuğçe Toptemel'in tutuklandığını söyledi. Ben arkadaşım avukat Aylin hanıma bu durumu söyledim. Aylin Hanım 'savcı arkadaşım gidelim' dedi. Ben Savcı Bey'e serzenişte bulundum. Tuğçe'yi serbest bırakın demedim. Tehdit diye bir şey yok ben savcıya sadece insanların cinnet anında neler yapabileceğini söyledim" dedi.

"SAVCIYA YARDIMCI OLMAK İÇİN GİTTİM"

Sanık Zengin savunmasının devamında, "Beni susturmak için şafak operasyonu yapıldı. 7 aydır tek kişilik hücredeyim. Hücremde ağzımdan burnumdan kan geldi. Doktora gittim televizyonda yenidoğan bebek çetesi diye görüntüm vardı. Doktor bir televizyona bir bana baktı. 2 ay sonraya randevu verdi. Ben adaleti aramak için, savcıya yardımcı olmak amacıyla gittim. Buradaki insanların yaptığı hiçbir işleme şahit değilim. Kim doktor kim hemşire onu bile bilmiyorum. Ben maske işi yaptım. Merkel'in taktığı maskeyi ben yaptım. Ben niye buradayım, niye tehditle yargılanıyorum? Konunun muhatabı olarak savcıya gittim" şeklinde konuştu.

"ÜSLUBUMUN YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDAYIM"

Sanık Zengin savunmasında, "Tuğçe Toptemel'in babası bana 'bizim kızı almışlar içerde iyi bir ceza avukatı lazım yardımcı olur musun?' dedi. Suçsuzluğuna inandım Tuğçe Toptemel'in. Devleti dolandıran asgari ücretli bir hemşire olamaz herhalde. Ben sadece bir haksızlığı gördüm haksızlığın düzeltilmesi için savcının yanına gittim. Ben savcı ile konuşurken üslubumun yanlış olduğunun farkındayım. Bu nedenle daha önce de özür diledim" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA 24 NİSAN'DA DEVAM EDECEK

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4. duruşmanın 2'inci gününde Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin'in savunmasının tamamlanmasının ardından duruşma, 24 Nisan saat 10.00'a ertelendi. Duruşma, sanıkların savunmaları ile devam edecek.

Mahkeme başkanı, duruşma sonunda, "23 Nisan resmi tatil olması nedeniyle duruşma 24 Nisan'a ertelendi. Bu vesileyle çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamış olalım" diyerek duruşmayı bitirdi.

Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında savcıyı tehdit eden şahıstan pişkin savunma: Yardımcı olmak için gttim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Abuzar Öztaş:
    Devleti kimse tehdit edemez. bu şahsın en üst sınırdan ceza almasını istiyoruz 17 1 Yanıtla
  • Sinan null:
    bu devletin ekmeğini yiyen ihanet eden ekmeğini yediği yerden kafasına balyozu yer... bu da devletin Demir yumruğudur 8 0 Yanıtla
  • Sezgin Karakoyun:
    yersen 0 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    af geliyor af rahat olun bunlar da kurtulur çakıcı gibi adamları çıkardılar apoyu çıkaracak bunlar sizi sağlık bakanlığına bakan bile yaparlar 0 0 Yanıtla
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