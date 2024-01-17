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Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular - Son Dakika
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Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pazara gitmek üzere yolda yürüyen 75 yaşındaki bir adam yere düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, yağışlı hava nedeniyle cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudu. Yaşlı adamın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
17.01.2024 - 03:50,
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Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda pazara gitmek üzere yolda yürüyen 75 yaşındaki adam yere düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 14.30 sıralarınsa Esentepe Mahallesi Kanarya Caddesi üzerinde bulunan otobüs durağında meydana geldi.

Salı pazarına gitmek için pazar arabasıyla yürüyen Necmettin Altınyollar(75), otobüs durağında bir anda yere yığıldı. Altınyollar'ın hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ve 112'ye bildirdi.

Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şemsiye ile kapattılar

Yağışlı hava nedeniyle polis ekipleri, cenazenin üzerine şemsiye tutarak yağıştan korudular.

Yaşlı adamın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA
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Esentepe, İnegöl, Bursa, Olay, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular - Son Dakika


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