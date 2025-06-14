Yunus Emre Karabacak ve Özden\'den Survivor Finaline Özel Yorumlar ve Samimi İtiraflar

Survivor All Star 2025'in büyük finali, İstanbul Beykoz'daki Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde coşkulu bir atmosferde gerçekleşti. Adem Kılıçcı ile Batuhan Karacakaya arasındaki zorlu mücadelenin galibi, 3-0'lık net skorla Adem Kılıçcı oldu. Aylar süren dayanıklılık ve strateji savaşının ardından kupayı kaldıran Kılıçcı, Survivor'da ikinci kez şampiyonluk yaşadı.

Büyük finale geçmiş sezonlardan unutulmayan yarışmacılar da katıldı. Aralarında Yunus Emre Karabacak ve Yunus Emre Özden gibi dikkat çeken isimlerin yer aldığı geceye, duygusal röportajlar damga vurdu. İki yarışmacı da Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu.

YUNUS EMRE KARABACAK: "SURVIVOR'DA AŞKI BULDUM"

Yarışmaya yedeklerden dahil olan Yunus Emre Karabacak, Survivor macerasının kendisi için hem duygusal hem de kişisel anlamda farklı bir tecrübe olduğunu dile getirdi. Yarışmaya yüksek motivasyonla hazırlandığını ancak işlerin istediği gibi gitmediğini belirten Karabacak, yaşadıklarını şu sözlerle özetledi:

"Bu sezon için çok çalıştım, çok hazırlık yaptım ama yarışmaya geç dahil oldum. Bir yandan adapte olmaya çalışırken bir yandan da takım içinde tutunmak zorlaştı. Yarışma boyunca Isabelle ile yaşadığı yakınlaşma ile adından söz ettiren Karabacak, yaşadığı duygusal kararın da bilinçli olduğunu dile getirdi:

"Isabella'le otelde tanıştık, yarışma başladıktan sonra da onu düşünmeye başladım. Konseyde bir karar verdim ve onun peşine gittim. Survivor tarihinde ilk kez biri böyle bir tercih yaptı belki ama içimden geldi. Onu orada bulamasam da bana gönderdiği videolarla yaşadığım duygular tarifsizdi. En büyük ödülüm Isabella oldu."Survivor'daki performansını tam yansıtamamanın burukluğunu yaşayan Karabacak, yine de yarışmanın hayatına değerli anılar kattığını söyledi:

"Sevenlerimden özür diliyorum çünkü gerçek performansımı gösteremedim. Ama orada yaşadığım her an benim için çok değerliydi. Sadece fiziksel olarak değil, duygusal olarak da çok şey yaşadım."Final hakkında ise net konuştu:

"Benim için bu sezonun kazananı Adem. Tertemiz bir şekilde geldi bu noktaya. Kimseyi kırmadan, strateji yapmadan, sadece mücadelesiyle. Bugün bu kupayı o kadar hak eden biri varsa, o da Adem'dir.

"Röportaj sırasında Isabella de kısa bir mesaj verdi:

"Yunus Emre'nin kalbi çok iyi ve çok güçlü. Belki Adem, belki Batuhan ama benim için şampiyon Yunus Emre"

YUNUS EMRE ÖZDEN: "GÖNLÜM BATUHAN'DAN YANA"

Survivor 2021 sezonuyla tanınan Yunus Emre Özden, final heyecanını stadyum coşkusuyla karşılaştırarak duygularını paylaştı. Özden, yarıştığı dönemde Batuhan'la güçlü bir bağ kurduğunu belirterek:

"2024'te onunla çok zaman geçirdim. Dişli bir rakipti, dostane bir ilişkimiz vardı. Gönlüm her zaman Batuhan'dan yana oldu."

Ancak mantık çerçevesinde değerlendirdiğinde Adem'in soğukkanlılığını öne çıkardı:

"Adem bir boksör. Finallerin adamı. O baskıyı kaldırabilecek biri. Survivor'da da bu çok değerli."

"Yarışmacılarla dostluk değil, gerçeklik var"

Survivor tecrübesinin hayatını değiştirdiğini dile getiren Özden, yarışmanın kişisel gelişimi üzerindeki etkilerini samimi sözlerle anlattı:

"Survivor insanı hızlı olgunlaştırıyor. Tanıştığım insanlar, yaşadığım şeyler... Ama yarışmacı arkadaşlıklarına çok inanmıyorum. Herkes pastadaki payı bekliyor."

Ayrıca Acun Medya ile kurduğu samimi ilişkiye de değinen Özden, "Orada çıkar değil, dayanışma var" diyerek teşekkürlerini iletti.

BİR FİNAL, İKİ EMRE, İKİ YORUM

Adem Kılıçcı'nın zaferiyle sonuçlanan Survivor All Star 2025 finalinde, iki farklı Yunus Emre'nin ortak noktası duygu ve samimiyetti. Biri aşkı bulduğunu, diğeri hayatın gerçek yüzünü Survivor'da keşfettiğini söyledi. Her ikisi de yarışmanın sadece fiziksel değil, duygusal bir sınav olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.