Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde bulunan ve kafeler caddesi olarak da bilinen Cemal Ergün Caddesi'nde akşam saatlerinde iki genç kız arasında tartışma çıktı.
Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İki genç kız sokak ortasında saç saça girerken, çevredeki birkaç kişi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.
Kızların kavgası sırasında çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları dikkat çekti. Kavganın ilerleyen anlarında bir mahalle sakini, "Yazıklar olsun size. Rezil ettiniz ortalığı. Yazıklar olsun" diye bağırarak tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi - Son Dakika
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