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Zeytinburnu-Bakırköy Sahilinde Motor Kullananlara Cezalar Kesildi - Son Dakika
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Zeytinburnu-Bakırköy Sahilinde Motor Kullananlara Cezalar Kesildi

Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, denetimlerde sahil yürüyüş yolunda motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye ceza kesildi.

Zeytinburnu-Bakırköy Sahilinde Motor Kullananlara Cezalar Kesildi
14.01.2024 - 17:01,
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Zeytinburnu-Bakırköy park içindeki sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı resmi ve sivil trafik ekipleri, Zeytinburnu - Bakırköy sahilinde park içindeki yürüyüş yollarında motor kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Denetimlerde sahil yürüyüş yolunda yasak olmasına rağmen motor kullanan ve polis tarafından durdurulan 16 kişiye toplamda 43 bin 576 lira ceza yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Zeytinburnu-Bakırköy Sahilinde Motor Kullananlara Cezalar Kesildi - Son Dakika


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