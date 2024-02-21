Seçimde oy vermeyecek diye yaşlı adama saldırdılar

Zonguldak Devrek'te 70 yaşındaki Mehmet Akkaş, gece saatlerinde evine giderken saldırıya uğradı. Olay sonrasında Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atılırken saldırının muhtarlık seçimleriyle ilgili olduğu öne sürüldü.
Gece saatlerinde misafirlikten dönen Mehmet Akkaş saldırıya uğradı. Vücuduna aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan Akkaş, köy muhtarını arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Akkaş'ın başına çok sayıda dikiş atıldı. Şüphelendiği kişileri jandarmaya bildirerek şikayetçi olduğunu anlatan Mehmet Akkaş, adalete güvendiğini ve olayın sebebinin muhtarlık seçimleri olduğunu söyledi.
Başka bir adaya oy vermesi istendiği için sürecin bu duruma geldiğini öne süren Akkaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Akşam saatlerinde eşim ile komşu ziyaretinden dönerken üç kişi yoluma pusu kurdu, darp edildim. Başıma sopalarla vurulup ölümcül darbeler aldım. Köy muhtarımız tarafından ambulans ile Devrek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldım. Beyin kanaması geçirme tehlikesi karşı sabah saat 10'a kadar hastanede müşahede altında kaldım. Başıma 30'dan fazla dikiş atıldı.
Benim şikayetçi olduğumu haklı olduğumu anladıklarından engelli oğluma iftira atarak suçlayamaya kalktılar. Oğlum köy halkı tarafından sevilen bir çocuktur. Jandarma ekipleri de köy halkına sorarak suçsuz olduğu anlaşıldı. Benim canıma kast edenler başka bir şekilde iftiralar atarak ört bas etmeye kalkıştılar. Ben adalete güveniyorum benim canım bir oydan önemli değil. Görüşlerim farklı olabilir. 70 yaşında bir insanım. Karşı koyacak durumum da yok. Bu kişiler daha önce yakınlarımın mallarına zarar vererek göz dağı verdiler. Benim köyde huzurum kalmadı, psikolojik olarak da etkilenmeye başladım. Artık bu kişiler farklı bir adayı destekleyerek oylarımızı değiştirtmeye çalışıyorlar. Adalete güvenin sonsuz bu kişilerin gerekli cezaları almasını istiyorum, köyde huzurumuz kalmadı."
Son Dakika › 3.Sayfa › Seçimde oy vermeyecek diye yaşlı adama saldırdılar - Son Dakika
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