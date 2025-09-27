Zonguldak'ta Feci Kaza: 2 Ölü - Son Dakika
Zonguldak'ta Feci Kaza: 2 Ölü

Zonguldak\'ta Feci Kaza: 2 Ölü
27.09.2025 08:13
Zonguldak-Alaplı karayolunda otomobilin üst geçide çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta feci bir kaza meydana geldi. Karadeniz Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi

ARAÇ ORTADAN İKİYE KATLANDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üst geçide çarpan otomobil ortadan ikiye katlandı: 2 kişi can verdi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

