Son Dakika Boks Haberleri

- 17.06.2015 17 Haz 10:35 Eski Boksör Anthony Small, IŞİD'e Katılmak İsterken Yakalandı
Eski boks şampiyonu Anthony Small, IŞİD terör örgütüne katılmak isterken tutuklandı.
- 06.06.2015 06 Haz 10:30 Amatör Rakibine Acımadı, Seri Darbelerle Yere Serdi
Profesyonel kafes dövüşçüsü Ilima Macfarlane, amatör bir dövüşçü olan Katie Castro'ya acımadı.
- 13.05.2015 13 May 19:37 Manny Pacquiao'dan Emeklilik Sinyali
Filipinli boksör Manny Pacquiao, aktif spor kariyerini noktalayabileceğini söyledi.
- 11.05.2015 11 May 10:30 Canelo Alvarez'den Müthiş Nakavt!
Canelo Alvarez, üçüncü raunttaki müthiş sağ kroşesiyle James Kirkland'ı nakavt etmeyi başardı.
- 06.05.2015 06 May 12:45 Asrın Boks Maçı Sonrası Manny Pacquiao 5 Milyon Dolar Tazminat Ödeyebilir
Mayweather'e kaybeden Manny Pacquiao'nun omzundaki sakatlığı yetkililerden gizlemesi izleyicileri kızdırırken Filipinli boksöre 5 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.
- 05.05.2015 05 May 13:05 Asrın Boks Maçında Manny Pacquiao'ya Ceza Yolda
Floyd Mayweather karşısında çıktığı mücadeleyi kaybeden Manny Pacquiao'un omzundaki sakatlığı yetkililerden gizlediği ortaya çıktı.
- 05.05.2015 05 May 08:20 Adriana Lima'dan Asrın Maçına İlginç Yorum: Boksa Şike Karıştı
Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasındaki asrın maçı geride kaldı ancak ünlü model Adriana Lima, Twitte'da "Boksa şike karıştı" etiketine 'Floyd Mayweather' yazdı.
- 03.05.2015 03 May 09:18 Asrın Boks Müsabakası"Nda Mayweather Yenilmezliğini Korudu
NEW ABD'de yapılan profesyonel boks dünyasının "asrın müsabakası" olarak ilan ettiği Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasındaki yarı orta sıklet unvan maçını, 12. rauntta puanla ABD'li Mayweather kazandı.
- 30.04.2015 30 Nis 00:03 Milli Boksörlerden 5 Madalya
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Haydar Aliyev Boks Turnuvası’nda, Yıldız Erkekler Milli Boks Takımı 5 madalya kazandı.
- 30.04.2015 30 Nis 00:02 Boks: Uluslararası Haydar Aliyev Yıldız Erkekler Turnuvası
Uluslararası Haydar Aliyev Yıldız Erkekler Boks Turnuvası'nda Türkiye, 5 madalya kazandı.
- 24.04.2015 24 Nis 10:20 Tarihi Boks Maçına Sayılı Günler Kaldı
İlan edildiği günden itibaren yüzyılın maçı olarak nitelendirilen Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao karşılaşması için geri sayım sürüyor.
- 21.04.2015 21 Nis 16:05 Kadın Dövüşçülerin Meydan Okuması İlgi Çekti
UFC'nin iki ünlü kadın dövüşçüsü Paige Van Zant ve Fellice Harrig, New Jersey'de yapacakları dev maç öncesi birbirlerine meydan okumaları sosyal medyada olay yarattı.
- 24.03.2015 24 Mar 21:44 Rakibi Aşağılayan Dövüşçü, 30 Saniyede Nakavt Oldu
MMA dövüşlerinde rakibini aşağılayan Julz, ringte 30 saniyede nakavt olunca dalga konusu oldu.
- 23.03.2015 23 Mar 18:13 Milli Boksörden Boks'un Tarifi
Thailand’da düzenlenecek olan büyük bir turnuvaya hazırlanan milli boksör Sinan Ulutürk, "Boks sporunda ya savaşacaksın ya da yenilme duygusunun ne kadar kötü olduğunu bile bile yenilmeyi göze alacaksın" dedi.
- 16.03.2015 16 Mar 15:52 23 Yaşındaki Boksörün Ölümü Ülkeyi Yasa Boğdu
Avustralya'da genç bir boksör, 10 raund sonunda kaybettiği unvan maçının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.
- 15.03.2015 15 Mar 14:15 Türk Boksör Erkan Teper, Kıtalararası Kemeri Kazandı
Türk boksör Erkan Teper, Fransız rakibi Johann Duhaupas'ı devirerek Dünya Boks Federasyonu kıtalararası kemerinin yeni sahibi oldu.
- 03.03.2015 03 Mar 11:14 Kafes Dövüşünde Korkutan Anlar! Ağzından Köpükler Çıktı, Gözleri Kaydı
UFC kafes dövüşünde Jake Ellenberger, Josh Koscheck'i nakavt ederken 37 yaşındaki rakibinin ağzından köpükler çıktı ve gözleri kaydı.
- 26.02.2015 26 Şub 19:48 The Tıger, Glorıa Sports Arena'da
Dünya Boks Birliği WBC’de ağır sıkletin 2 önemli ismi ABD’li Tony “The Tiger” Thompson ile eski Olimpiyat şampiyonu Kübalı Odlanier ’La Sombra’ Solis, Gloria Sports Arena’da buluşacak.
- 23.02.2015 23 Şub 17:41 Muhammet Ali'nin Eldivenleri 2 Milyon 350 Bin TL'ye Satıldı
Efsane boksör Muhammed Ali'nin, 1965 yılında Sonny Liston'ı nakavt ettiği karşılaşmada kullandığı eldivenler, düzenlenen müzayedede 2 milyon 350 bin TL'ye satıldı.
- 15.02.2015 15 Şub 16:16 Boksta Türk Yumruğu
Adana’da gerçekleştirilen Dünya Boks Konseyi (WBC) unvan maçlarını Türk boksörler zirvede tamamlayarak bir gecede 4 şampiyonluk kazandı.
- 15.02.2015 15 Şub 15:50 Bakan Kılıç Şampiyon Boksörleri Tebrik Etti
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Boks Konseyi (WBC) unvan maçlarında şampiyon olan boksörleri kutladı.
- 10.02.2015 10 Şub 16:44 İnanılmazı Başardı! 8 Saniyede Fişini Çekti
İsveç Stockholm'de düzenlenen UFC dövüşlerinde ilk kez ringe çıkan Finli sporcu Makwan Amirkhani rakibi Andy Ogle'yi maçın henüz 8. saniyesinde nakavt etti.
- 30.01.2015 30 Oca 15:06 Kadın Dövüşçü, Rakibine Diz Çöktürüp Nakavt Etti
Kafes dövüşünde Ilima MacFarlane, Katie Castro isimli rakibine önünde diz çoktürdükten sonra serrt bir vuruşla maçı kazanmasını bildi.
- 27.01.2015 27 Oca 16:36 Acımasız Dövüşçüden Rakibinin Vücudunu Kağıda Çeviren Tekme
Brezilyalı kafes dövüşçüsü Vitor Nobrega, İrlandalı sporcu Philip Mulpeter'e attığı tekmeyle rakibinin vücudunda bir göçük yarattı.
- 23.01.2015 23 Oca 23:43 Adem Kılıçcı, Olimpiyat Vizesini Aldı
Milli boksör Kılıçcı, AIBA Profesyonel Boks 75 kilo final mücadelesinde Rus Cheboratev'i yenerek, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.
- 22.01.2015 22 Oca 15:54 İki Kardeş Aynı Ringde Heyecan Yaşayacak
AIBA Profesyonel Boks organizasyonunda 69 kiloda final maçına çıkacak Onur Şipal'den önce ağabeyi Önder Şipal aynı ringde mücadele verecek.
- 14.01.2015 14 Oca 16:07 Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonası
Yıldız Bayanlar Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Çınar: "Milli takımların iskeleti bu şampiyonada oluşacak"
- 01.01.2015 01 Oca 22:12 Türk Dövüşçüler Destek İstiyor
Dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan Tayland Kral Kupası Thai Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Türk sporcular Ferman Korkutan ve Erkan Varol, destek istiyor.
- 27.12.2014 27 Ara 18:08 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi
Türkiye Boks Federasyonu tarafından İskenderun ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.
- 25.12.2014 25 Ara 23:04 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarı final müsabakalarıyla devam etti.
- 21.12.2014 21 Ara 11:12 Muhammed Ali Hastaneye Kaldırıldı
ABD'li boks efsanesi Muhammed Ali, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Basın sözcüsü, durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edileceğini duyurdu.
- 14.12.2014 14 Ara 13:59 300 Milyon Dolarlık Maç, 2 Mayıs'ta Yapılacak
Dünyanın en iyi iki boksörü olarak gösterilen Floyd Mayweather Jr ile Pacquiao, 2 Mayıs'ta karşılaşacak. Maçın cirosu 300 milyon dolar civarında olacak.
- 09.12.2014 09 Ara 20:47 Almanya'da Ağırsıklet Boksun Zirvesi Türk Gençlerinin
Profesyonel boksta fırtınalar estiren Türk sporcular, Alman profesyonel boksunun zirvesini kuşatmış durumda.
- 03.12.2014 03 Ara 09:38 Amina Titaeva, Ringlerin Korkulu Rüyası
Miss Eurasia 2014 Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İspanyol güzel Amina Tinaeva, aynı zamanda ülkesinde profesyonel olarak boks yapıyor.
- 23.11.2014 23 Kas 15:31 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Şampiyonanın son gününde ringe çıkan Ayşe Taş, Elif Güneri ve Emine Bozduman bronz madalya kazandı.
- 22.11.2014 22 Kas 15:16 Avrupa Kick Boks Şampiyonası
Türkiye, Slovenya'da düzenlenen şampiyonada 5'i altın toplam 14 madalya kazandı.
- 20.11.2014 20 Kas 21:02 Milli Boksör Adem Kılıçcı 2016 Rio Olimpiyatları İçin Ringe Çıkacak
Kılıçcı, APB maçlarının ikinci turunda Rus boksör Artem Chebotarev ile karşılaşacak.
- 20.11.2014 20 Kas 16:32 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
54 kiloda ringe çıkan Ayşe Taş, çeyrek finale yükselen tek isim oldu.
- 18.11.2014 18 Kas 10:33 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
48 kiloda Çağırır ve 54 kiloda Taş, üst tura yükseldiler.
- 17.11.2014 17 Kas 17:32 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
51 kiloda Coşkun ve 57 kiloda Burcu bir üst tura yükseldi.
- 17.11.2014 17 Kas 16:07 Kadın Boksör, Rakibinin Kulağını Kopardı
Ringde amansız mücadeleye tutuşan kadın boksörlerden biri, attığı yumrukla rakibinin kulağını kopardı.
- 16.11.2014 16 Kas 14:16 Klitschko, Kendisine "Kız Gibisin" Diyen Rakibini Hastanelik Etti
Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvan maçında Vladimir Klitschko, kendisine "Kız gibisin" diyen Pulev'i nakavt etti. Pulev, hastanelik oldu.
- 16.11.2014 16 Kas 10:55 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası
Şampiyona Güney Kore'nin ev sahipliğinde başladı Türkiye'nin 9 sıklette mücadele edeceği organizasyonun ilk gününde Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar, 64 kiloda ringe çıkacak.
- 13.11.2014 13 Kas 22:32 Kangal Köpeği Ringe Çıktı, İlgi Odağı Oldu
Sivas'ta düzenlenen 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda eldiven takılarak ringe çıkartılan iki Kangal köpeği seyircilerin ilgi odağı oldu.
- 12.11.2014 12 Kas 13:41 Kadın Dövüşçü Bir Vuruşta Rakibini Yere Serdi
Kansas City'de kadın sporcular arasında yapılan MMA dövüşlerinde Jessica Middleton rakibi Holly Torrez'i dönerek yaptığı vuruş ile yere serdi.
- 12.11.2014 12 Kas 12:52 Dünya Boksuna 50 Milyon Dolarlık Kaynak
Uluslararası Amatör Boks Birliği Başkanı Wu: "Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için Boxing Marketing Arm şirketinden 50 milyon dolar kaynak temin ettik” "Türkiye’nin Dünya Boks Serisi'ne dönmesi bizi mutlu etti"
- 11.11.2014 11 Kas 20:26 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Şampiyonası Başladı
Türkiye Boks Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası başladı.
- 04.11.2014 04 Kas 12:06 4 Saniyede Gelen Müthiş Nakavt
İngiltere Leicester'da düzenlenen Dünya Ligi dövüşlerinde ABD'li dövüşçü Josh Mayville, İngiliz Lee Rayton'u 4 saniyede yıktı.
- 30.10.2014 30 Eki 16:00 Adem Kılıçcı Olimpiyat İçin Ringe Çıkıyor
Milli boksör Adem Kılıçcı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmak için ringe çıkıyor.
- 26.10.2014 26 Eki 18:28 Boks Turnuvasında Türkiye Gürcistan'ı 4-3 Mağlup Etti
Canik Belediyesi tarafından düzenlenen "Şampiyonlar Canik’te" boks turnuvasında Türkiye, Gürcistan’ı 4-3 mağlup etti.
- 24.10.2014 24 Eki 23:25 Diyarbakırlı Mukader Batır Kick Boks Şampiyonasında Finale Yükseldi
Diyarbakır Ertaş spor kulübü Kick Boks'çu sporcusu Mukkader Batır, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında finale kalma başarısını gösterdi.
- 24.10.2014 24 Eki 18:23 Dört Boksörü Aynı Galada Ringe Çıkaracak
Türk boks tarihinin ilk profesyonel boks antrenörü Bülent Başer, başarıya doymuyor.
- 22.10.2014 22 Eki 08:14 Maçı Kaybeden Boksör, Hakeme Saldırdı
Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda boksör Vido Loncar maçı kaybetmesinin ardından hakeme saldırdı.
- 20.10.2014 20 Eki 13:43 Türkiye Boks Grup Şampiyonası Adana'da Yapılacak
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, 21-25 Ekim tarihleri arasında “Türkiye Boks Grup Şampiyonası”nın Adana’da yapılacağını söyledi.
- 14.10.2014 14 Eki 22:31 Uşak'ta Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası Elemeleri
Türkiye Büyükler Boks Şampiyonası 1. Grup Eleme Müsabakaları Uşak’ta başladı.
- 13.10.2014 13 Eki 17:03 Muhammed Ali, Parkinson Hastalığı Nedeniyle Artık Konuşamıyor
Efsane boksör Muhammed Ali Clay, Parkinson hastalığının önemli ölçüde ilerlemesi sebebiyle konuşamayacak hale geldi.
- 09.10.2014 09 Eki 18:20 Şampiyon Boksör Bermane Stiverne, Türkiye'ye Gelmiyor
WBC Ağır Sıklet Dünya Boks Şampiyonu Bermane Stiverne, Kobani eylemlerinden dolayı ABD Konsolosluğu'nun uyarısı üzerine Türkiye kampını iptal etti.
- 09.10.2014 09 Eki 18:06 WBC Ağır Sıklet Şampiyonu, Türkiye Kampını İptal Etti
Mayıs ayında kazandığı WBC ağır sıklet şampiyonluğunu kazanan Kanadalı boksör Bermane Stiverne, Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle İstanbul'a gelmekten vazgeçti.
- 27.09.2014 27 Eyl 12:28 Çılgın Boksör, 32 Milyon Dolarıyla Yatağında Poz Verdi
Paraya para demeyen ABD'li boksör Floyd Mayweather Jr, Instagram'da takipçilerine hava attı.
- 17.09.2014 17 Eyl 14:17 58 Yaşında Şampiyon Oldu
22 yıl önce ABD’de katıldığı boks turnuvasında şampiyon olan Emin Tokay, altın kemerini yeniden aldığı için gurur duyduğunu söyledi.
- 13.09.2014 13 Eyl 11:13 Fenerli Sporcu Hakan Doğan, Galatasaray Forması Giydi
G.Saray Başkanı Ünal Aysal'ın elinden madalyasını alan F.Bahçe Spor kulübü boksörü Hakan Doğan, elini öptüğü Aysal'a jest yapmak için dün G.Saray formasını giydi.
- 12.09.2014 12 Eyl 17:18 Milli Boksör Selcan Tanrıverdi, Dünya Şampiyonu Oldu
Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda yarışan milli sporcumuz Selcan Tanrıverdi, hafif vuruş +70 kiloda rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.
- 12.09.2014 12 Eyl 07:52 Ünlü Boksör Sinan Şamil Sam, Karaciğer Bekliyor
Uzun süre devam eden tedaviler sonrasında taburcu olan Şampiyon Türk boksör Sinan Şamil Sam, şimdilerde yeni bir karaciğer bekliyor.
- 11.09.2014 11 Eyl 23:29 Türkiye Boksta, Takım Halinde Madalyaları Topladı
29. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasında Türkiye, erkeklerde takım halinde şampiyon olurken, kadınlarda ise 2.'liği elde etti.
- 07.09.2014 07 Eyl 10:03 29. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası
Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılması beklenen turnuva yarın İstanbul'da başlayacak.
- 03.09.2014 03 Eyl 22:09 Yasin Zürih'te 'Başar'dı
İsviçre’nin Zürih kentinde ringe çıkan süperortasıklet boksör Yasin Başar, mükemmel bir performans sergileyerek rakibini mağlup etmeyi başardı.
- 28.08.2014 28 Ağu 09:59 Kadın Dövüşçü Christine Stanley, Rakibini 5 Saniyede Nakavt Etti
MMA Kadın dövüşlerinde Christine Stanley ilk raundın daha 5. saniyesinde attığı tekme ile rakibini nakavt etti.
- 25.08.2014 25 Ağu 17:22 Adem Furkan Avcı'dan Bronz Madalya
2. Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında mücadele eden milli sporcu Adem Furkan Avcı, bronz madalya kazandı.
- 05.08.2014 05 Ağu 09:15 Ünlü Kickbokscu Alex Filip Akrep Vuruşuyla Roman Palamar'ı Nakavt Etti
Romanya'da düzenlenen SuperKombat turnuvasında Alex Filip, kickboks maçında rakibine attığı akrobatik tekme ile Roman Palamar'ı kısa sürede nakavt etmeyi başardı.
- 03.08.2014 03 Ağu 14:30 Türk Kick Boksçu, Filistin İçin Ringe Çıktı
IFMA 2011 Büyük Erkekler Dünya Şampiyonu olan ve devlet tarafından ödüllendirilen 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan Tayland’da ringe çıktı.
- 01.08.2014 01 Ağu 16:08 Muhammed Ali'nin Eldivenleri Açık Arttırmada Satıldı
Muhammed Ali'nin "Yüzyılın Maçı"'nda giydiği eldivenler 400.000 dolara alıcı buldu.
- 01.08.2014 01 Ağu 10:59 Muhammed Ali'nin Eldivenlerine 388 Bin Dolar
Boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin Joe Frazier ile 1971'de yaptığı maçta giydiği eldivenler, yaklaşık 388 bin dolara satıldı.
- 29.07.2014 29 Tem 11:16 Ünlü Boksör, Rakibini 4 Saniyede Nakavt Etti
ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen Oofights organizasyonunda bir dövüş henüz başlama zili çaldıktan 4 saniye sonra sona erdi.
- 28.07.2014 28 Tem 11:56 Boks Maçında Salon Birbirine Girdi
Eski dünya şampiyonlarından Çağrı Ermiş’in ringe çıkacağı sırada çıkan kavgada kan akarken, bir kişi ağır yaralandı.
- 22.07.2014 22 Tem 21:44 Türk Boksör Fırat Arslan, Ünlü Alman Antrenör Sdunek ile Anlaştı
16 Ağustos’ta Almanya’nın Erfurt kentinde Kübalı dünya şampiyonu Hernandez ile ringe çıkacak olan Türk boksör Fırat Arslan, dünyaca ünlü Alman antrenör Fritz Sdunek ile anlaştı.
- 10.07.2014 10 Tem 11:29 Genç Boksör Ringlere Dönüyor
Kick boks, Thai boks ve profesyonel boksta dünya şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu Çağrı Ermiş, Almanya'nın Frankfurt kentinde ringe çıkacak.
- 06.07.2014 06 Tem 17:02 Fırat Arslan Yeniden Dünya Şampiyonluk Maçına Çıkıyor
Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olma özelliğini elinde bulunduran başarılı boksör Fırat Arslan, şimdi de rekor kırarak dünyada bir ilke imza atmak istiyor.
- 22.06.2014 22 Haz 20:33 Alt Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası
Şampiyona, 47 ilden 370 sporcunun katılımıyla Sakarya'da başladı.
- 20.06.2014 20 Haz 20:21 Eski Milli Boksör Atagün Yalçınkaya, Yarın Jübile Yapacak
Gala gecesinde, Fenerbahçeli boksörlerle Isigym Boxsport Berlin takımının sporcuları karşı karşıya gelecek.
- 20.06.2014 20 Haz 17:34 Atagün Yalçınkaya Ringlere Veda Ediyor
Fenerbahçe'nin milli boksörü Atagün Yalçınkaya, yarın ringlere veda edeceği jübile gecesinde sarı-lacivertli camianın içinde bulunmanın kendisi için heyecan ve gurur verici olacağını söyledi.
- 15.06.2014 15 Haz 23:26 Profesyonel Boksör Özlem Şahin'in Hedefi Üç Kemer Birden Almak
Profesyonel boks bayanlarda dünya şampiyonu Özlem Şahin, Avusturya’nın Viyana kentinde ringe çıkacak.
- 15.06.2014 15 Haz 13:46 Adım Adım Dünyanın Zirvesine
İki Dünya Şampiyonluğu bulunan Türk kickboksçu Erkan Varol, rakip tanımıyor.
- 10.06.2014 10 Haz 17:39 Erkan Teper'in Avrupa Şampiyonluk Maçı Girişleri Bedava
Cuma günü Almanya’nın Münih kentinde bulunan ve Almanya’nın Holyvood’u olarak bilinen dev film stüdyolarından Baviaria Filmgelande’de Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak olan Erkan Teper’in rakibi Fransız Johann Duhupas, korktu ve maçtan kaçtı.
- 09.06.2014 09 Haz 16:52 Olimpiyat Madalyalı Eski Boksör Yalçınkaya, Jübilesini Yapacak
2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli eski boksör Atagün Yalçınkaya, 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek gecede jübilesini yapacak.
- 02.06.2014 02 Haz 19:16 Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası
48 kiloda Ayşe Çağırır çeyrek, artı 81 kiloda Emine Bozduman ise yarı finale yükseldi.
- 31.05.2014 31 May 13:21 Boks İl Seçmeleri Sona Erdi
Trabzon'da 19 Mayıs Spor Salonunda yapılan Boks İl Seçmeleri sona erdi.
- 22.05.2014 22 May 09:40 Kafes Dövüşünde Hakemden Müthiş Teknik
İngiltere'de Nathias Frederick ile Ahmad Aswad arasında yapılan kafes dövüşü mücadelesine hakemin dövüşçüleri ayırma stili muazzamdı.
- 10.05.2014 10 May 16:09 Aydın: "Altın Kemer İçin Kazanmak Zorundayım"
Profesyonel bokstaki başarılı Türk sporcu Selçuk Aydın, altın kemer için Light Welterweight Dünya Şampiyonası yarı final maçını kazanmak zorunda olduğunu söyledi.
- 05.05.2014 05 May 10:33 Mayweather Yine Kazandı
Bugüne kadar yapılmış en yüksek para ödüllü maçı Amerikalı Yarı Orta Siklet Şampiyonu Floyd Mayweather Jr., Marcos Maidana’yı hakem puanlarıyla mağlup etti.
- 29.04.2014 29 Nis 15:02 Benimle Dövüşeceksin!"
Kendisinin dövüşme teklifini reddettiği için Klitschko'ya sinirlenen boksör Shannon Briggs basın toplantısını basarak olay çıkarttı.
- 25.04.2014 25 Nis 11:37 Ünlü Boksör Briggs, Klitschko'nın Basın Toplantısını Bastı
Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonlarından Shannon Briggs, kendisiyle dövüşmeyen Ukraynalı Vladimir Klitschko'nun basın toplantısını bastı.
- 21.04.2014 21 Nis 12:19 Özlem Şahin, Lübeck'te Yumruk Sallayacak
Kadın boksunda dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduran Özlem Şahin, 26 Nisan'da Almanya'nın Lübeck kentinde ringe çıkacak.
- 06.03.2014 06 Mar 18:33 FIFA Disiplin Komitesi'nden Birçok Kulübe Ceza Yağdı
FIFA Disiplin Komitesi, transferde usulsüzlük yaptığı belirlenen birçok Güney Amerika kulübüne transfer yasağı, para ve uyarı cezaları verdi.
- 03.03.2014 03 Mar 21:24 Terim: O Güzel Günleri Unutmadık
A Milli Takım Teknik Direktörü Terim İsveç hazırlık maçını değerlendirirken, 2008 Avrupa Şampiyonası'na değinerek "O güzel günleri unutmadık" dedi.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Tecavüz Olayı Tyson'ın Başına Dert Oldu!
Tecavüzden mahkum olması nedeniyle Yeni Zelanda vizesi iptal olan Mike Tyson, sert açıklamalar yaptı.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Fuat Alpaslan Adaylığını Açıkladı
Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına eski milli boksör Fuat Alpaslan aday olduğunu açıkladı.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Tyson'a Vize Yok!
Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'un Yeni Zelanda vizesi Başbakan John Key tarafından iptal edildi.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Milli Boksörümüz Son 16'ya Kaldı
Milli boksör Yakup Şener, Kamerunlu rakibini yenerek son 16'ya kaldı.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Şamil Sam'dan Müjdeli Haber Geldi!
Dünyaca ünlü boksörümüz Sinal Şamil Sam yoğun bakımdan çıkarıldı.
- 26.02.2014 26 Şub 17:03 Şampiyon Türkiye
İkinci Uluslararası Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası'nda şampiyon Türkiye oldu.