Son Dakika Boks Haberleri

10:30 Amatör Rakibine Acımadı, Seri Darbelerle Yere Serdi Profesyonel kafes dövüşçüsü Ilima Macfarlane, amatör bir dövüşçü olan Katie Castro'ya acımadı.

19:37 Manny Pacquiao'dan Emeklilik Sinyali Filipinli boksör Manny Pacquiao, aktif spor kariyerini noktalayabileceğini söyledi.

10:30 Canelo Alvarez'den Müthiş Nakavt! Canelo Alvarez, üçüncü raunttaki müthiş sağ kroşesiyle James Kirkland'ı nakavt etmeyi başardı.

12:45 Asrın Boks Maçı Sonrası Manny Pacquiao 5 Milyon Dolar Tazminat Ödeyebilir Mayweather'e kaybeden Manny Pacquiao'nun omzundaki sakatlığı yetkililerden gizlemesi izleyicileri kızdırırken Filipinli boksöre 5 milyon dolarlık tazminat davası açıldı.

13:05 Asrın Boks Maçında Manny Pacquiao'ya Ceza Yolda Floyd Mayweather karşısında çıktığı mücadeleyi kaybeden Manny Pacquiao'un omzundaki sakatlığı yetkililerden gizlediği ortaya çıktı.

08:20 Adriana Lima'dan Asrın Maçına İlginç Yorum: Boksa Şike Karıştı Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasındaki asrın maçı geride kaldı ancak ünlü model Adriana Lima, Twitte'da "Boksa şike karıştı" etiketine 'Floyd Mayweather' yazdı.

09:18 Asrın Boks Müsabakası"Nda Mayweather Yenilmezliğini Korudu NEW ABD'de yapılan profesyonel boks dünyasının "asrın müsabakası" olarak ilan ettiği Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao arasındaki yarı orta sıklet unvan maçını, 12. rauntta puanla ABD'li Mayweather kazandı.

00:03 Milli Boksörlerden 5 Madalya Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Haydar Aliyev Boks Turnuvası’nda, Yıldız Erkekler Milli Boks Takımı 5 madalya kazandı.

10:20 Tarihi Boks Maçına Sayılı Günler Kaldı İlan edildiği günden itibaren yüzyılın maçı olarak nitelendirilen Floyd Mayweather vs Manny Pacquiao karşılaşması için geri sayım sürüyor.

16:05 Kadın Dövüşçülerin Meydan Okuması İlgi Çekti UFC'nin iki ünlü kadın dövüşçüsü Paige Van Zant ve Fellice Harrig, New Jersey'de yapacakları dev maç öncesi birbirlerine meydan okumaları sosyal medyada olay yarattı.

21:44 Rakibi Aşağılayan Dövüşçü, 30 Saniyede Nakavt Oldu MMA dövüşlerinde rakibini aşağılayan Julz, ringte 30 saniyede nakavt olunca dalga konusu oldu.

18:13 Milli Boksörden Boks'un Tarifi Thailand’da düzenlenecek olan büyük bir turnuvaya hazırlanan milli boksör Sinan Ulutürk, "Boks sporunda ya savaşacaksın ya da yenilme duygusunun ne kadar kötü olduğunu bile bile yenilmeyi göze alacaksın" dedi.

15:52 23 Yaşındaki Boksörün Ölümü Ülkeyi Yasa Boğdu Avustralya'da genç bir boksör, 10 raund sonunda kaybettiği unvan maçının ardından fenalaşarak yaşamını yitirdi.

14:15 Türk Boksör Erkan Teper, Kıtalararası Kemeri Kazandı Türk boksör Erkan Teper, Fransız rakibi Johann Duhaupas'ı devirerek Dünya Boks Federasyonu kıtalararası kemerinin yeni sahibi oldu.

11:14 Kafes Dövüşünde Korkutan Anlar! Ağzından Köpükler Çıktı, Gözleri Kaydı UFC kafes dövüşünde Jake Ellenberger, Josh Koscheck'i nakavt ederken 37 yaşındaki rakibinin ağzından köpükler çıktı ve gözleri kaydı.

19:48 The Tıger, Glorıa Sports Arena'da Dünya Boks Birliği WBC’de ağır sıkletin 2 önemli ismi ABD’li Tony “The Tiger” Thompson ile eski Olimpiyat şampiyonu Kübalı Odlanier ’La Sombra’ Solis, Gloria Sports Arena’da buluşacak.

17:41 Muhammet Ali'nin Eldivenleri 2 Milyon 350 Bin TL'ye Satıldı Efsane boksör Muhammed Ali'nin, 1965 yılında Sonny Liston'ı nakavt ettiği karşılaşmada kullandığı eldivenler, düzenlenen müzayedede 2 milyon 350 bin TL'ye satıldı.

16:16 Boksta Türk Yumruğu Adana’da gerçekleştirilen Dünya Boks Konseyi (WBC) unvan maçlarını Türk boksörler zirvede tamamlayarak bir gecede 4 şampiyonluk kazandı.

15:50 Bakan Kılıç Şampiyon Boksörleri Tebrik Etti Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Dünya Boks Konseyi (WBC) unvan maçlarında şampiyon olan boksörleri kutladı.

16:44 İnanılmazı Başardı! 8 Saniyede Fişini Çekti İsveç Stockholm'de düzenlenen UFC dövüşlerinde ilk kez ringe çıkan Finli sporcu Makwan Amirkhani rakibi Andy Ogle'yi maçın henüz 8. saniyesinde nakavt etti.

15:06 Kadın Dövüşçü, Rakibine Diz Çöktürüp Nakavt Etti Kafes dövüşünde Ilima MacFarlane, Katie Castro isimli rakibine önünde diz çoktürdükten sonra serrt bir vuruşla maçı kazanmasını bildi.

16:36 Acımasız Dövüşçüden Rakibinin Vücudunu Kağıda Çeviren Tekme Brezilyalı kafes dövüşçüsü Vitor Nobrega, İrlandalı sporcu Philip Mulpeter'e attığı tekmeyle rakibinin vücudunda bir göçük yarattı.

23:43 Adem Kılıçcı, Olimpiyat Vizesini Aldı Milli boksör Kılıçcı, AIBA Profesyonel Boks 75 kilo final mücadelesinde Rus Cheboratev'i yenerek, 2016 Rio Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

15:54 İki Kardeş Aynı Ringde Heyecan Yaşayacak AIBA Profesyonel Boks organizasyonunda 69 kiloda final maçına çıkacak Onur Şipal'den önce ağabeyi Önder Şipal aynı ringde mücadele verecek.

16:07 Türkiye Bayanlar Boks Şampiyonası Yıldız Bayanlar Boks Milli Takımı Sorumlu Antrenörü Çınar: "Milli takımların iskeleti bu şampiyonada oluşacak"

22:12 Türk Dövüşçüler Destek İstiyor Dünyanın sayılı organizasyonları arasında yer alan Tayland Kral Kupası Thai Boks Şampiyonası’na katılmaya hak kazanan Türk sporcular Ferman Korkutan ve Erkan Varol, destek istiyor.

18:08 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Sona Erdi Türkiye Boks Federasyonu tarafından İskenderun ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, final müsabakalarıyla sona erdi.

23:04 Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası Devam Ediyor Türkiye Boks Federasyonu tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen Türkiye Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası, yarı final müsabakalarıyla devam etti.

11:12 Muhammed Ali Hastaneye Kaldırıldı ABD'li boks efsanesi Muhammed Ali, zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. Basın sözcüsü, durumunun iyi olduğunu ve kısa süre içinde taburcu edileceğini duyurdu.

13:59 300 Milyon Dolarlık Maç, 2 Mayıs'ta Yapılacak Dünyanın en iyi iki boksörü olarak gösterilen Floyd Mayweather Jr ile Pacquiao, 2 Mayıs'ta karşılaşacak. Maçın cirosu 300 milyon dolar civarında olacak.

20:47 Almanya'da Ağırsıklet Boksun Zirvesi Türk Gençlerinin Profesyonel boksta fırtınalar estiren Türk sporcular, Alman profesyonel boksunun zirvesini kuşatmış durumda.

09:38 Amina Titaeva, Ringlerin Korkulu Rüyası Miss Eurasia 2014 Güzellik Yarışması'nda kraliçe seçilen İspanyol güzel Amina Tinaeva, aynı zamanda ülkesinde profesyonel olarak boks yapıyor.

15:31 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Şampiyonanın son gününde ringe çıkan Ayşe Taş, Elif Güneri ve Emine Bozduman bronz madalya kazandı.

15:16 Avrupa Kick Boks Şampiyonası Türkiye, Slovenya'da düzenlenen şampiyonada 5'i altın toplam 14 madalya kazandı.

16:32 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 54 kiloda ringe çıkan Ayşe Taş, çeyrek finale yükselen tek isim oldu.

10:33 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 48 kiloda Çağırır ve 54 kiloda Taş, üst tura yükseldiler.

17:32 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 51 kiloda Coşkun ve 57 kiloda Burcu bir üst tura yükseldi.

16:07 Kadın Boksör, Rakibinin Kulağını Kopardı Ringde amansız mücadeleye tutuşan kadın boksörlerden biri, attığı yumrukla rakibinin kulağını kopardı.

14:16 Klitschko, Kendisine "Kız Gibisin" Diyen Rakibini Hastanelik Etti Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonluğu unvan maçında Vladimir Klitschko, kendisine "Kız gibisin" diyen Pulev'i nakavt etti. Pulev, hastanelik oldu.

10:55 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası Şampiyona Güney Kore'nin ev sahipliğinde başladı Türkiye'nin 9 sıklette mücadele edeceği organizasyonun ilk gününde Avrupa şampiyonu Gülsüm Tatar, 64 kiloda ringe çıkacak.

22:32 Kangal Köpeği Ringe Çıktı, İlgi Odağı Oldu Sivas'ta düzenlenen 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası'nda eldiven takılarak ringe çıkartılan iki Kangal köpeği seyircilerin ilgi odağı oldu.

13:41 Kadın Dövüşçü Bir Vuruşta Rakibini Yere Serdi Kansas City'de kadın sporcular arasında yapılan MMA dövüşlerinde Jessica Middleton rakibi Holly Torrez'i dönerek yaptığı vuruş ile yere serdi.

12:52 Dünya Boksuna 50 Milyon Dolarlık Kaynak Uluslararası Amatör Boks Birliği Başkanı Wu: "Sistemin sağlıklı işleyebilmesi için Boxing Marketing Arm şirketinden 50 milyon dolar kaynak temin ettik” "Türkiye’nin Dünya Boks Serisi'ne dönmesi bizi mutlu etti"

20:26 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Şampiyonası Başladı Türkiye Boks Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen 3. Grup Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası başladı.

12:06 4 Saniyede Gelen Müthiş Nakavt İngiltere Leicester'da düzenlenen Dünya Ligi dövüşlerinde ABD'li dövüşçü Josh Mayville, İngiliz Lee Rayton'u 4 saniyede yıktı.

16:00 Adem Kılıçcı Olimpiyat İçin Ringe Çıkıyor Milli boksör Adem Kılıçcı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde yapılacak 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmak için ringe çıkıyor.

23:25 Diyarbakırlı Mukader Batır Kick Boks Şampiyonasında Finale Yükseldi Diyarbakır Ertaş spor kulübü Kick Boks'çu sporcusu Mukkader Batır, Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında finale kalma başarısını gösterdi.

18:23 Dört Boksörü Aynı Galada Ringe Çıkaracak Türk boks tarihinin ilk profesyonel boks antrenörü Bülent Başer, başarıya doymuyor.

08:14 Maçı Kaybeden Boksör, Hakeme Saldırdı Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'nda boksör Vido Loncar maçı kaybetmesinin ardından hakeme saldırdı.

13:43 Türkiye Boks Grup Şampiyonası Adana'da Yapılacak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fazlı Bayram Hadi, 21-25 Ekim tarihleri arasında “Türkiye Boks Grup Şampiyonası”nın Adana’da yapılacağını söyledi.

17:03 Muhammed Ali, Parkinson Hastalığı Nedeniyle Artık Konuşamıyor Efsane boksör Muhammed Ali Clay, Parkinson hastalığının önemli ölçüde ilerlemesi sebebiyle konuşamayacak hale geldi.

18:20 Şampiyon Boksör Bermane Stiverne, Türkiye'ye Gelmiyor WBC Ağır Sıklet Dünya Boks Şampiyonu Bermane Stiverne, Kobani eylemlerinden dolayı ABD Konsolosluğu'nun uyarısı üzerine Türkiye kampını iptal etti.

18:06 WBC Ağır Sıklet Şampiyonu, Türkiye Kampını İptal Etti Mayıs ayında kazandığı WBC ağır sıklet şampiyonluğunu kazanan Kanadalı boksör Bermane Stiverne, Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle İstanbul'a gelmekten vazgeçti.

14:17 58 Yaşında Şampiyon Oldu 22 yıl önce ABD’de katıldığı boks turnuvasında şampiyon olan Emin Tokay, altın kemerini yeniden aldığı için gurur duyduğunu söyledi.

11:13 Fenerli Sporcu Hakan Doğan, Galatasaray Forması Giydi G.Saray Başkanı Ünal Aysal'ın elinden madalyasını alan F.Bahçe Spor kulübü boksörü Hakan Doğan, elini öptüğü Aysal'a jest yapmak için dün G.Saray formasını giydi.

17:18 Milli Boksör Selcan Tanrıverdi, Dünya Şampiyonu Oldu Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda yarışan milli sporcumuz Selcan Tanrıverdi, hafif vuruş +70 kiloda rakiplerini yenerek altın madalya kazandı.

07:52 Ünlü Boksör Sinan Şamil Sam, Karaciğer Bekliyor Uzun süre devam eden tedaviler sonrasında taburcu olan Şampiyon Türk boksör Sinan Şamil Sam, şimdilerde yeni bir karaciğer bekliyor.

23:29 Türkiye Boksta, Takım Halinde Madalyaları Topladı 29. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvasında Türkiye, erkeklerde takım halinde şampiyon olurken, kadınlarda ise 2.'liği elde etti.

10:03 29. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası Türkiye'nin yanı sıra 13 ülkeden 200'e yakın sporcunun katılması beklenen turnuva yarın İstanbul'da başlayacak.

22:09 Yasin Zürih'te 'Başar'dı İsviçre’nin Zürih kentinde ringe çıkan süperortasıklet boksör Yasin Başar, mükemmel bir performans sergileyerek rakibini mağlup etmeyi başardı.

09:59 Kadın Dövüşçü Christine Stanley, Rakibini 5 Saniyede Nakavt Etti MMA Kadın dövüşlerinde Christine Stanley ilk raundın daha 5. saniyesinde attığı tekme ile rakibini nakavt etti.

17:22 Adem Furkan Avcı'dan Bronz Madalya 2. Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında mücadele eden milli sporcu Adem Furkan Avcı, bronz madalya kazandı.

09:15 Ünlü Kickbokscu Alex Filip Akrep Vuruşuyla Roman Palamar'ı Nakavt Etti Romanya'da düzenlenen SuperKombat turnuvasında Alex Filip, kickboks maçında rakibine attığı akrobatik tekme ile Roman Palamar'ı kısa sürede nakavt etmeyi başardı.

14:30 Türk Kick Boksçu, Filistin İçin Ringe Çıktı IFMA 2011 Büyük Erkekler Dünya Şampiyonu olan ve devlet tarafından ödüllendirilen 'Avatar' lakaplı Atakan Arslan Tayland’da ringe çıktı.

10:59 Muhammed Ali'nin Eldivenlerine 388 Bin Dolar Boksun efsanevi ismi Muhammed Ali'nin Joe Frazier ile 1971'de yaptığı maçta giydiği eldivenler, yaklaşık 388 bin dolara satıldı.

11:16 Ünlü Boksör, Rakibini 4 Saniyede Nakavt Etti ABD'nin Washington eyaletinde düzenlenen Oofights organizasyonunda bir dövüş henüz başlama zili çaldıktan 4 saniye sonra sona erdi.

11:56 Boks Maçında Salon Birbirine Girdi Eski dünya şampiyonlarından Çağrı Ermiş’in ringe çıkacağı sırada çıkan kavgada kan akarken, bir kişi ağır yaralandı.

21:44 Türk Boksör Fırat Arslan, Ünlü Alman Antrenör Sdunek ile Anlaştı 16 Ağustos’ta Almanya’nın Erfurt kentinde Kübalı dünya şampiyonu Hernandez ile ringe çıkacak olan Türk boksör Fırat Arslan, dünyaca ünlü Alman antrenör Fritz Sdunek ile anlaştı.

11:29 Genç Boksör Ringlere Dönüyor Kick boks, Thai boks ve profesyonel boksta dünya şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu Çağrı Ermiş, Almanya'nın Frankfurt kentinde ringe çıkacak.

17:02 Fırat Arslan Yeniden Dünya Şampiyonluk Maçına Çıkıyor Türk boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu olma özelliğini elinde bulunduran başarılı boksör Fırat Arslan, şimdi de rekor kırarak dünyada bir ilke imza atmak istiyor.

20:21 Eski Milli Boksör Atagün Yalçınkaya, Yarın Jübile Yapacak Gala gecesinde, Fenerbahçeli boksörlerle Isigym Boxsport Berlin takımının sporcuları karşı karşıya gelecek.

17:34 Atagün Yalçınkaya Ringlere Veda Ediyor Fenerbahçe'nin milli boksörü Atagün Yalçınkaya, yarın ringlere veda edeceği jübile gecesinde sarı-lacivertli camianın içinde bulunmanın kendisi için heyecan ve gurur verici olacağını söyledi.

13:46 Adım Adım Dünyanın Zirvesine İki Dünya Şampiyonluğu bulunan Türk kickboksçu Erkan Varol, rakip tanımıyor.

17:39 Erkan Teper'in Avrupa Şampiyonluk Maçı Girişleri Bedava Cuma günü Almanya’nın Münih kentinde bulunan ve Almanya’nın Holyvood’u olarak bilinen dev film stüdyolarından Baviaria Filmgelande’de Avrupa şampiyonluk maçına çıkacak olan Erkan Teper’in rakibi Fransız Johann Duhupas, korktu ve maçtan kaçtı.

16:52 Olimpiyat Madalyalı Eski Boksör Yalçınkaya, Jübilesini Yapacak 2004 Atina Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan Fenerbahçeli eski boksör Atagün Yalçınkaya, 21 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek gecede jübilesini yapacak.

19:16 Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası 48 kiloda Ayşe Çağırır çeyrek, artı 81 kiloda Emine Bozduman ise yarı finale yükseldi.

13:21 Boks İl Seçmeleri Sona Erdi Trabzon'da 19 Mayıs Spor Salonunda yapılan Boks İl Seçmeleri sona erdi.

09:40 Kafes Dövüşünde Hakemden Müthiş Teknik İngiltere'de Nathias Frederick ile Ahmad Aswad arasında yapılan kafes dövüşü mücadelesine hakemin dövüşçüleri ayırma stili muazzamdı.

16:09 Aydın: "Altın Kemer İçin Kazanmak Zorundayım" Profesyonel bokstaki başarılı Türk sporcu Selçuk Aydın, altın kemer için Light Welterweight Dünya Şampiyonası yarı final maçını kazanmak zorunda olduğunu söyledi.

10:33 Mayweather Yine Kazandı Bugüne kadar yapılmış en yüksek para ödüllü maçı Amerikalı Yarı Orta Siklet Şampiyonu Floyd Mayweather Jr., Marcos Maidana’yı hakem puanlarıyla mağlup etti.

15:02 Benimle Dövüşeceksin!" Kendisinin dövüşme teklifini reddettiği için Klitschko'ya sinirlenen boksör Shannon Briggs basın toplantısını basarak olay çıkarttı.

11:37 Ünlü Boksör Briggs, Klitschko'nın Basın Toplantısını Bastı Eski dünya ağır sıklet boks şampiyonlarından Shannon Briggs, kendisiyle dövüşmeyen Ukraynalı Vladimir Klitschko'nun basın toplantısını bastı.

12:19 Özlem Şahin, Lübeck'te Yumruk Sallayacak Kadın boksunda dünya şampiyonluk kemerini elinde bulunduran Özlem Şahin, 26 Nisan'da Almanya'nın Lübeck kentinde ringe çıkacak.

18:33 FIFA Disiplin Komitesi'nden Birçok Kulübe Ceza Yağdı FIFA Disiplin Komitesi, transferde usulsüzlük yaptığı belirlenen birçok Güney Amerika kulübüne transfer yasağı, para ve uyarı cezaları verdi.

21:24 Terim: O Güzel Günleri Unutmadık A Milli Takım Teknik Direktörü Terim İsveç hazırlık maçını değerlendirirken, 2008 Avrupa Şampiyonası'na değinerek "O güzel günleri unutmadık" dedi.

17:03 Tecavüz Olayı Tyson'ın Başına Dert Oldu! Tecavüzden mahkum olması nedeniyle Yeni Zelanda vizesi iptal olan Mike Tyson, sert açıklamalar yaptı.

17:03 Fuat Alpaslan Adaylığını Açıkladı Türkiye Boks Federasyonu başkanlığına eski milli boksör Fuat Alpaslan aday olduğunu açıkladı.

17:03 Tyson'a Vize Yok! Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson'un Yeni Zelanda vizesi Başbakan John Key tarafından iptal edildi.

17:03 Milli Boksörümüz Son 16'ya Kaldı Milli boksör Yakup Şener, Kamerunlu rakibini yenerek son 16'ya kaldı.

17:03 Şamil Sam'dan Müjdeli Haber Geldi! Dünyaca ünlü boksörümüz Sinal Şamil Sam yoğun bakımdan çıkarıldı.