Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik - Son Dakika
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Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Silopi\'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi\'nde Anlamlı Temizlik
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Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Nasır Ağa Tepesi'nde, Şırnak Ekoloji Derneği Platformu üyeleri, gönüllü öğretmenler ve avukat Fadıl Tay'ın katılımıyla geniş çaplı bir çevre temizliği gerçekleştirildi. Gönüllüler, bölgede biriken alkol şişeleri ve plastik atıkları toplayarak çevre duyarlılığı çağrısında bulundu. Temizlik sonrası onlarca torba çöp biriktirildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde bulunan Şehit Harun Boy Mahallesi’ndeki Nasır Ağa Tepesi’nde çevre temizliği gerçekleştirildi. Alkol şişeleri ve çeşitli atıklarla kirletilen alanda Şırnak Ekoloji Derneği Platformu üyeleri gönüllü öğretmenler , avukat Fadıl Tay ve Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu bir araya gelerek temizlik çalışması yaptı.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Silopi’de vatandaşların dinlenmek ve vakit geçirmek amacıyla kullandığı Nasır Ağa Tepesi’nde zamanla biriken çöpler, gönüllülerin çalışmasıyla toplanmaya başlandı. Özellikle alkol şişeleri, plastik atıklar ve çevreye bırakılan çeşitli çöpler ekipler tarafından tek tek toplandı.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

GÖNÜLLÜLERDEN ÇEVRE DUYARLILIĞI ÇAĞRISI

Şırnak Ekoloji Derneği Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya katılan gönüllü öğretmenler ile çevre duyarlılığı gösteren vatandaşlar, bölgenin temiz tutulması gerektiğine dikkat çekti.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Temizlik çalışmasına katılan avukat Fadıl Tay, çevreye bırakılan atıkların hem doğaya hem de toplumsal yaşam alanlarına zarar verdiğini belirterek, gençlere yönelik çağrıda bulundu.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Tay, “Burası bizim ortak yaşam alanımız. Gençlerimizin bu tür alanlara sahip çıkması gerekiyor. Bir alışkanlık ediniliyorsa bile bunun sonucunda çevreye zarar verilmemeli. Doğayı kirletmek hiçbir şekilde kabul edilebilir bir durum değil. Herkes kullandığı alanı temiz bırakmalı” ifadelerini kullandı.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

“GENÇLERİMİZE YAKIŞMIYOR”

Çalışmaya katılan gönüllü öğretmenlerden Kendal Hoca da Nasır Ağa Tepesi’nde ortaya çıkan görüntünün üzücü olduğunu belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılması gerektiğini söyledi.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Kendal Hoca, “Bu alanlar hepimizin ortak değeri. Özellikle gençlerimizin doğaya ve çevreye karşı daha duyarlı olması gerekiyor. Eğlenmek, vakit geçirmek herkesin hakkı ancak geride bırakılan atıklar doğaya zarar veriyor. Bu görüntüler gençlerimize yakışmıyor” dedi.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

“İKİNDİ VAKTİNDEN SONRA GELDİK, ONLARCA TORBA ÇÖP TOPLANDI”

Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Halil Azizoğlu ise temizlik çalışmasının akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek, bölgede ciddi miktarda atık bulunduğunu ifade etti.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik

Azizoğlu, “İkindi vaktinden sonra geldik. Yatsı ezanı okunmak üzereyken onlarca torba çöp dolduruldu. Hâlâ toplanması gereken çok sayıda atık var. Çöpleri kümeler halinde bıraktık. Yarın sabah çöp aracı gelerek alınmasını sağlayacağız” diye konuştu.

Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik
Kaynak: Haber Platformu

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Son Dakika Çevre Kirliliği Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de Doğaya Sahip Çıkıldı: Nasır Ağa Tepesi'nde Anlamlı Temizlik - Son Dakika
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