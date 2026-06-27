Ahlat'ta Sel Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika
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Ahlat'ta Sel Tarım Arazilerini Vurdu

Ahlat\'ta Sel Tarım Arazilerini Vurdu
27.06.2026 16:29
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde sağanak sonrası oluşan sel, çiftçilerin ürünlerini büyük oranda etkiledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağışların ardından oluşan sel, tarım arazilerinde büyük zarara yol açtı. Özellikle Kırklar Mahallesi'nde bulunan ekili alanlar sel suları altında kalırken, çiftçiler ürünlerinin büyük bölümünü kaybetti.

Ahlat ilçesinde 2 gündür aralıklarla devam eden yağışlar sonrası oluşan sel suları, Kırklar Mahallesi'ndeki tarım arazilerini etkisi altına aldı. Bölgede ekimi yapılan patates ve fasulye tarlaları suyla kaplanırken, birçok üretici büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı. Selden zarar gören çiftçilerden Ahmet İnan, bölgede yaklaşık bin dönüm tarım arazisinin sel suları altında kaldığını belirterek, özellikle fasulye ve patates ekili alanların ciddi zarar gördüğünü söyledi. Yaşanan afet nedeniyle emeklerinin boşa gittiğini ifade eden İnan, "İki gündür devam eden yağışlar sonrası sel meydana geldi. Yaklaşık bin dönüme yakın tarım arazisi sular altında kaldı. Fasulye ve patates tarlalarımız büyük zarar gördü. Çiftçiler olarak mağdur durumdayız. Yetkililerden zarar tespit çalışması yapmalarını ve bizlere destek olmalarını bekliyoruz." dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Bitlis, Tarım, Ahlat, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Ahlat'ta Sel Tarım Arazilerini Vurdu - Son Dakika

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