Gürün\'de Yıldırım Koyunları Vurdu

Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Vezirhüyük sürüsünü yaymak için Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyü kırsalına çıktı. Sürüsünü yaydığı sırada koyunların üzerine yıldırım düştü. Beş koyun telef oldu. Vezirhüyük durumu köy sakinlerine bildirip yardım istedi. Köy Muhtarı Mutlu Demir olay yerine giderek dağılan sürünün toplanmasında Vezirhüyük'e yardımcı oldu. Sürünün kalanı güvenle köye ulaştırıldı. - SİVAS