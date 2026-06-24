Mereto Dağı'nda Yaz Ortasında Kar

Türkiye genelinde yaz mevsimi etkisini iyiden iyiye hissettirirken, Batman'dan gelen görüntüler görenleri şaşkına çeviriyor.

HALA KAR VAR

Batman kent merkezinde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı günlerde, Mereto Dağı'nın zirvesinde sıcaklığın yaklaşık 10 derece seviyelerinde olması dikkat çekiyor. Zirveye tırmanan vatandaşlar, dağda adeta ilkbahar mevsiminin yeni yaşandığını belirterek bölgenin serin havasına hayran kaldıklarını ifade etti. Doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla dikkat çeken Mereto Dağı'nı ziyaret eden vatandaşlar, zirvede halen erimeyen kar kütleleriyle karşılaştıklarını belirterek, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen herkesi Mereto Dağı'nın temiz havasını solumaya davet etti.

ZİYARETÇİLER SERİNLEMEYE GELİYOR

Bölgenin en önemli doğal değerlerinden biri olan Mereto Dağı, yaz aylarında da karla kaplı görüntüsü ve serin iklimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.