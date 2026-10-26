Meteoroloji Aydın'ın batısı ve Muğla çevresinde şiddetli sağanak bekliyor

Meteoroloji Aydın'ın batısı ve Muğla çevresinde şiddetli sağanak bekliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteorolojiye göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimleri sağanak yağışlı geçecek. Aydın'ın batısı ve Muğla çevresinde çok kuvvetli ve şiddetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Adana, Eskişehir, Konya çevreleri ve Ankara'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir, Çanakkale'nin doğusu, Aydın, İzmir, Denizli çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın batısında kuvvetli ve çok kuvvetli, Aydın'ın batısı ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklığı batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin yer yer üzerinde seyredecek.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında güneydoğu yönlerden, Marmara'da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına(50 - 70 km/ saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı ilçeleri sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 21
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Bursa: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı 22
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Antalya: Parçalı bulutlu, iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 16
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 25
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