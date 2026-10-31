Van-Bahçesaray hattındaki Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü, küreme başlatıldı - Son Dakika
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Van-Bahçesaray hattındaki Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü, küreme başlatıldı

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Van-Bahçesaray hattındaki Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü, küreme başlatıldı
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Van-Bahçesaray hattındaki Karabet Geçidi ilk karla beyaza büründü, küreme başlatıldı
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Van ile Bahçesaray arasındaki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, ulaşımın aksamaması için küreme ve tuzlama çalışması başlattı; sürücülerden kış lastiği ve zincir bulundurmaları istendi.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan ve yüksek rakımıyla kış aylarında zorlu ulaşım şartlarının yaşandığı 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışının ardından bölgede çalışma başlatan Karayolları ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kar temizleme çalışması yürüttü.

Van ile Bahçesaray ilçesini birbirine bağlayan stratejik güzergahlardan biri olan, Türkiye'nin en yüksek noktalarından 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağmur, yüksek rakımlı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi kısa sürede karla kaplanarak kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kar yağışının başlamasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması ve ulaşımda aksama meydana gelmemesi için ekipler, bölgede hızla karla mücadele ve yol temizleme çalışması başlattı.

Yetkililer, bölgeden geçecek sürücüleri uyararak; araçlarında kış lastiği ve zincir bulundurmalarını, hava ve yol şartlarına dikkat ederek kontrollü seyahat etmelerini istedi. Karayolları ekiplerinin yolu ulaşıma açık tutmak için bölgedeki tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA
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