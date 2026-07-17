Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde İspanya formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanan genç yetenek Lamine Yamal, Filistin'e sık sık destek vermesinin ardından saha dışındaki mütevazı tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

YAMAL VE KIZ ARKADAŞI YEMEK KUYRUĞUNDA

Dev final öncesinde kız arkadaşıyla birlikte New York’ta kısa bir mola veren yıldız futbolcu, şehirde popüler bir yemek kamyonunun önünde görüntülendi.

DAKİKALARCA SIRASINI BEKLEDİ

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen, kendisine hiçbir imtiyaz tanınmasını beklemeden dakikalarca sıradan bir vatandaş gibi kuyrukta bekleyen Yamal’ın o anları kameralara yansıdı.

FUTBOLSEVERLERDEN ALKIŞ ALDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, genç oyuncunun şöhrete kapılmayan alçakgönüllü karakterini gözler önüne serdi ve futbolseverlerden büyük alkış topladı.