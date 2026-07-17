Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi - Son Dakika
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Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi

17.07.2026 15:40
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Sık sık Filistin'e desteğini gösteren ve ülkesi İspanya ile FIFA 2026 Dünya Kupası finalinde mücadele etmeye hazırlanan Lamine Yamal, kız arkadaşıyla birlikte New York’ta yemek kamyonunun sırasında görüntülendi. Yamal'ın imtiyaz gösterilmesini beklemeden dakikalarca yemek kuyruğunda yer alması büyük beğeni topladı.

FIFA 2026  Dünya Kupası finalinde İspanya formasıyla sahaya çıkmaya hazırlanan genç yetenek Lamine Yamal, Filistin'e sık sık destek vermesinin ardından saha dışındaki mütevazı tavrıyla bir kez daha gönülleri fethetti. 

YAMAL VE KIZ ARKADAŞI YEMEK KUYRUĞUNDA

Dev final öncesinde kız arkadaşıyla birlikte New York’ta kısa bir mola veren yıldız futbolcu, şehirde popüler bir yemek kamyonunun önünde görüntülendi.

DAKİKALARCA SIRASINI BEKLEDİ

Dünya futbolunun en gözde isimlerinden biri olmasına rağmen, kendisine hiçbir imtiyaz tanınmasını beklemeden dakikalarca sıradan bir vatandaş gibi kuyrukta bekleyen Yamal’ın o anları kameralara yansıdı. 

FUTBOLSEVERLERDEN ALKIŞ ALDI

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, genç oyuncunun şöhrete kapılmayan alçakgönüllü karakterini gözler önüne serdi ve futbolseverlerden büyük alkış topladı.

Lamine Yamal, Dünya Kupası, Yemek Tarifi, Barcelona, New York, Filistin, Arjantin, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Helal olsun sana! O da herkes gibi kuyruğa girip yemeğini almayı bekledi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Murat Çallı Murat Çallı:
    Helal olsun sana 0 0 Yanıtla
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