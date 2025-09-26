18 yıl sonra kritik adım! Milyonlarca ton petrol Türkiye\'ye akacak

Irak Petrol Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bulunan sahalardan üretilen ham petrolün Irak Petrol Pazarlama Şirketi'ne (SOMO) teslim edilerek, Ceyhan Limanı üzerinden Irak- Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceğini açıkladı. Sevkiyatın yarın başlaması beklenirken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını "memnuniyetle" karşıladı.

TÜRKİYE ÜZERİNDEN İHRAÇ EDİLECEK

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün, iç tüketim için ayrılan miktarlar hariç SOMO'ya teslim edileceği ifade edilerek, bunun SOMO aracılığıyla Ceyhan Limanı üzerinden Irak-Türkiye boru hattı yoluyla ihraç edileceği aktarıldı.

Bu işlemin, yürürlükteki usullere, Anayasa'ya, federal genel bütçe kanunu hükümlerine ve Federal Mahkeme kararlarına uygun şekilde gerçekleştirileceği vurgulandı.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani de, IKBY'de bulunan sahalardan üretilen petrolün Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edileceğini duyurmuştu.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasında petrol anlaşmasına varıldığını açıkladı. Sudani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmaya göre IKBY'deki sahalardan üretilen ham petrolü Irak Federal Petrol Bakanlığı teslim alacak ve Irak-Türkiye boru hattı üzerinden ihraç edecek. Gelirler adil bir şekilde dağıtılacak, ihracat kaynakları her yerde erişilebilir kılınacak ve bir yatırım ortamı oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

"BU, 18 YILDIR BEKLENEN BİR BAŞARIDIR"

Irak Başbakanı Sudani varılan anlaşmaya ilişkin, "Bu adım, ülke servetin adil dağılımını, ihracat yollarının çeşitlenmesini ve yatırımların teşvik edilmesini sağlayacak. Bu, 18 yıldır beklenen bir başarıdır" dedi.

ABD, MEMNUNİYETLE KARŞILADI

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Irak ile Türkiye arasındaki petrol boru hattının açılmasını "memnuniyetle" karşıladığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio'nun, "Irak Hükümeti'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve uluslararası şirketlerle, hem ABD'liler hem de Iraklılar için somut faydalar sağlayacak olan Irak-Türkiye boru hattının yeniden açılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi. Rubio, açıklamasında, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ve üst düzey yetkililerin bu ilerlemeyi mümkün kılmak için gösterdikleri kararlı çabaları takdir ettiğini vurguladı.

"Bu anlaşma, ABD ve Irak arasındaki karşılıklı fayda sağlayan ekonomik ortaklığı güçlendirecek." değerlendirmesinde bulunan Rubio, bu gelişmenin, ABD şirketleri için Irak genelinde daha istikrarlı bir yatırım ortamını teşvik edeceğini, bölgesel enerji güvenliğini artıracağını ve Irak'ın egemenliğini güçlendireceğini belirtti.

Rubio'nun açıklamasından kısa süre önce IKBY Başbakanı Barzani, IKBY, petrol üreticisi firmalar, Irak Petrol Bakanlığı ve Irak Milli Petrol Şirketi (SOMO) arasında bugün yapılan anlaşma sonucu, bölgedeki petrol kuyularının bir kere daha dünya petrol piyasalarına açıldığını duyurmuştu.

IRAK'TAN TÜRKİYE'NİN CEYHAN LİMANI'NA PETROL AKIŞI DURDURULMUŞTU

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin Türkiye ve Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği kararın ardından 25 Mart 2023'te Irak'tan Türkiye'nin Ceyhan Limanı'na petrol akışı durdurulmuştu. IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ise daha önce yaptığı açıklamada, Türkiye'ye petrol ihracatının 2023'te durması nedeniyle IKBY'nin 25 milyar dolar zarara uğradığını ve bunun Irak hükümetinin de zararına olduğunu belirtmişti.