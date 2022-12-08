2014 Dünya Kupası'nda ünlenip fenomen olan Axelle Despiegelaere, Afrika antilobunu öldürdüğü fotoğrafla kariyerini kendi elleriyle bitirdi - Son Dakika
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2014 Dünya Kupası'nda ünlenip fenomen olan Axelle Despiegelaere, Afrika antilobunu öldürdüğü fotoğrafla kariyerini kendi elleriyle bitirdi

08.12.2022 15:31

2014 Dünya Kupası'nda "dünyanın en çekici taraftarı" unvanını alan ve modelliğe başlayan Axelle Despiegelaere kısa sürede fenomen oldu. Ancak avladığı Afrika antilobu ile çekmiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Despiegelaere, hızla yükselen kariyerini kendi elleri ile bitirdi.

Dünya kupasında maç yayınları sırasında tribünlerde maçları takip eden birçok kadın kameraların kendilerini görüntülenmesinden sonra hemen fenomen olmaya başladı. Fakat en ilginç olay Brezilya'da düzenlenen 2014 dünya kupasında yaşandı.

Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti

Belçika'nın Rusya'ya karşı 1-0 kazandığı maç sırasında, 17 yaşındaki Belçikalı Axelle Despiegelaere kameralar tarfından görüntülendi. Daha sonra fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada viral olunca kendisine "Dünyanın en çekici kadın taraftarı" lakabı verildi.

Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti

Beklenmedik bir şekilde ünlenen Axelle, Dünyaca ünlü bir Fransız kozmetik markasından reklam yüzü olmak için teklif aldı.

Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti

Markanın reklam ve bakım ürünlerinin reklamlarında oynayan Axelle, ava giderken öldürdüğü Afrika antilobu ile çekmiş olduğu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşınca hızla yükselen kariyerini kendi elleri ile bitirdi.

Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti

Fotoğrafı paylaştıktan sonra çalıştığı şirket sözleşmeleri feshetti. Daha sonra yaptığı açıklamada şaka yaptığını ve herkesten özür dilediğini söyleyen Axelle, bir daha hiçbir firmadan teklif almayarak kariyeri hızlı başladığı gibi hızlı bitti.

Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti
Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti
Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti
Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti
Dünyanın en çekici taraftarı seçilmişti! Bir paylaşımı hızlı başlayan ününü yerle bir etti
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2014 Fifa Dünya Kupası, Spor, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2014 Dünya Kupası'nda ünlenip fenomen olan Axelle Despiegelaere, Afrika antilobunu öldürdüğü fotoğrafla kariyerini kendi elleriyle bitirdi - Son Dakika


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