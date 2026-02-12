4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün - Son Dakika
Dünya

4 ülkeden gizli toplantı! Türkiye'ye karşı birleştiler: Ankara bunları görsün

Dünya
12.02.2026 17:56
İsrail Meclisi'nde gerçekleştirilen gizli toplantıda İsrail, ABD, Yunanistan ve GKRY'li milletvekilleri Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan etkisine karşı iş birliğini güçlendirme mesajı verdi. Konuyla ilgili İsrail basınına yansıyan haberlerde ''Dört ülke Türkiye'ye karşı birleşti'' başlıkları atıldı.

İsrail, ABD, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nden (GKRY) milletvekilleri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki artan nüfuzuna karşı Çarşamba akşamı İsrail Meclisi'nde gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

"DÖRT ÜLKE TÜRKİYE'YE KARŞI BİRLEŞTİ"

İsrail basınından Maariv'in "Dört ülke Türkiye'ye karşı birleşti" başlıklı haberinde, Türkiye'nin bölgedeki etkisine karşı İsrail, Yunanistan, GKRY ve ABD arasında Doğu Akdeniz İttifakı'nın güçlendirilmesinin ele alındığı belirtildi. Toplantıya İsrail Meclisi üyeleri, temsilciler ve uzmanlar katıldı. Görüşmelerde Türkiye'nin bölgede etkin bir güç olarak yükselişi ile ülkeler arasındaki iş birliğinin güvenlik, ekonomik ve siyasi sonuçları masaya yatırıldı.

"TÜRKİYE'NİN YÜKSELİŞİNİ DİZGİNLEMEYE YÖNELİK YANIT"

Milliyet'te yer alan bilgiye göre; İsrailli Milletvekili Ohad Tal, toplantıda yaptığı konuşmada, "7 Ekim'den bu yana bölgemizde Müslüman Ekseni'nin yükselişe geçtiğine tanık oluyoruz. Bu gerçeklik, yeni zorluklar ve bölgedeki istikrarı, güvenliği, enerjiyi ve ticareti baltalama tehlikesini beraberinde getiriyor. İsrail, Kıbrıs, Yunanistan ve ABD arasında, büyük altyapı, doğal kaynaklar ve güvenlik projeleri de dahil olmak üzere iş birliğinin güçlendirilmesi stratejik bir hamle olup Türkiye'nin yükselişini dizginlemeye yönelik bir yanıttır. Bugün burada tartıştığımız ittifak budur" ifadelerini kullandı.

"ANKARA BUNLARI GÖRSÜN"

Orta Doğu Forumu CEO'su Greg Roman ise toplantıya ilişkin, "Bu toplantı son derece önemli; dört parlamento görüşüyor ve ortak yasal adımlar planlıyor. Orta Doğu Forumu'nun bu lobi faaliyetini ve tartışmayı başlatma hakkı var. Ankara bunları görsün" dedi.

"TÜRKİYE BÖLGEDE TEK SÖZ SAHİBİ ÜLKE KONUMUNA YÜKSELİYOR"

ABD'den Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Randy Payne, Türkiye'nin bölgede giderek tek söz sahibi ülke konumuna yükseldiğini savunarak, "Son yıllarda, ister Gazze ile ilgili söylemler, ister Suriye'deki nüfuz, isterse dünyanın diğer bölgelerindeki faaliyetler olsun, Türkiye'nin kabul görmüş çerçevelerin ötesine geçtiğini gördük. Bu nedenle Türkiye'nin F-35 uçaklarını satın almasına karşıyım ve bunu NATO aracılığıyla yapmanın hiçbir anlamı yok" diye konuştu.

"BERABER OLURSAK İMKANSIZ DEĞİL"

Demokrat Parti'den Kongre Üyesi Brad Schneider ise Türkiye ve Doğu Akdeniz'deki iş birliğine dair, "Orta Doğu'daki ortaklarımızın kimler, düşmanlarımızın kimler olduğu, kimin iş birliğine istekli olduğu ve kimin zorluk ve engeller yarattığı konusunda net olmalıyız. Adımlarımızı birlikte atarak bölgedeki tehditlere karşı birlik olmalıyız. Ankara'nın gücünü durdurmak zor olabilir ama beraber olursak imkansız değil" ifadelerini kullandı.

