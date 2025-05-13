47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör - Son Dakika
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Dünya

47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK\'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta düzenlediği kongrede kendini feshedip silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı aldı. Peki örgüt bu kararı durup dururken mi aldı? İşte sürecin perde arkası...

13.05.2025 12:37
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Abdullah Öcalan'ın silah bırakıp kendisi feshetme çağrısı üzerine PKK 5-7 Mayıs'ta yaptığı kongrenin sonuç bildirgesini açıkladı. Örgüt, silah bırakıp PKK adıyla yürütülen tüm faaliyetlerini sonlandırdığını duyurdu.

"MİSYONUNU TAMAMLADI" VURGUSU

232 sözde üst düzey yöneticinin katıldığı kongrede Kürt sorununun demokratik siyaset yoluyla çözülme noktasına gelindiği vurgulandı, bu nedenle PKK'nın misyonunu tamamladığı ifade edildi.

TBMM'Yİ İŞARET ETTİLER

Yapılan açıklamada "PKK'yı feshetme ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararını, halkımızın herkesten daha iyi anlayacağına, demokratik toplum inşası temelinde demokratik mücadele döneminin görevlerine sahip çıkacağına inancımız tamdır. Halkımızın kadınlar ve gençler öncülüğünde öz örgütlerini oluşturması, dilleri, kimlikleri ve kültürleriyle kendine yeterli olma temelinde örgütlenmesi, saldırılar karşısında kendini savunur hale gelmesi ve seferberlik ruhuyla komünal demokratik toplumu inşa etmesi hayati önemdedir. Bu temelde Kürt siyasi partilerinin, kanaat önderlerinin Kürt demokrasisini geliştirme ve Kürt demokratik uluslaşmasını sağlama yönündeki sorumluluklarını yerine getireceklerine inanıyoruz. Kongremizin aldığı fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Söz konusu kararların uygulanması Önder Apo'nun süreci yürütüp yönlendirmesini, demokratik siyaset hakkının tanınmasını ve sağlam bütünlüklü bir hukuki güvenceyi gerektirir. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır" denildi.

PEKİ PKK BU KARARI NEDEN ALDI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bugün kritik bir eşiği daha aştık" dediği süreçte terör örgütü PKK'nın kendini feshetmesi ve silah bırakma kararı alması öyle haybeden alınmış bir karar değildi.

İşte örgütü bu kararı almaya mecbur bırakan üç ana sebep;

  1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Temmuz 2015'te İkiyaka Dağlarında başlattığı operasyonla terörle mücadele konseptini değiştirmesi, örgütün yurtiçinde harekât kabiliyetini sıfırlaması. Örgüt bu tarihten sonra aşama aşama sınırların dışına süpürüldü, içerdeki zeminini kaybetmeye başladı.
  2. Irak'ın Türkiye'nin baskısıyla PKK'yı ilk kez "Yasaklı örgüt" olarak tanıması. Bu karar Türkiye ve Irak'ın örgüte karşı birlikte hareket edeceğinin dünyaya ilanı olarak kabul edildi. PKK, Irak topraklarındaki varlığını uzun süre devam ettiremeyeceğini gördü.
  3. PKK'nın en büyük destekçisi konumundaki Esad rejiminin Suriye'de devrilmesi. Örgüt açısından en büyük darbe bu oldu. PKK artık üzerinde kök saldığını düşündüğü zemininin kaydığını gördü. Panikledi, çaresiz kaldı.

Abdullah Öcalan, Güvenlik, Politika, Dünya, Terör, Irak, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya 47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Kubilay Turkyilmaz:
    Eninde SONUNDA BARIŞ OLACAKTİ ÇÜNKÜ KÜRT KARDEŞLERİMİZ SELAHADDİNİN TORUNLARİ MÜSLÜMANİN MÜSLÜMANDAN BASKA DOSTU YOKTUR . BUNU İSRAİL DESTEKLEYİCİ MALUM KESİM BİLDİGİ İCİN HER TÜRLÜ FİDNEYE BASVURABİLİR UYANİK OLMAK LAZİM İÇİMİZDE Kİ FİDNECİLERE ALLAH FİRSAT. VERMESİN TUZAK VE PLANLARINI BASLATİNA GEÇİRSİN 101 34 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    Siz bu tiplerde barış ışığı görüyor musunuz 76 49 Yanıtla
  • Bahattin Eser:
    hhh ahhh hala inanan buna cahil insan var , temmuzda bi ara zam 5 yıl daha bu kabusa devam , yazık valla yazık hakediyorsunuz böyle yaşamayı , pkk silah bırakmadı toplanmak için böyle bir şeye basvurdu yine ilerde devreye girecek bu sefer daha kötü senaryo olucak 52 59 Yanıtla
  • Özkan Özdemir:
    adamlar başardık kürdistanı kuracaz diyolar aynı gazze de tayiip diye bagırıyolar a haber tayyip erdoğana sevgi seli diiye yayınlıyo aslında ordaklier tayyip neredesin diye bağırıyolar bu saçmalık ülkeyi felakete sürüklüycek 41 31 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne oldu şimdi her şey bitti öylemi.. 31 37 Yanıtla
  • kurt ensar:
    cuhelanında diline pelesenk ettiler bazı basın organları. neymiş efendim apoyu mecliste konuşturacaklar çıkaracaklar diye :)) sıtrateji ve dünya siyasetini takip etmeyip siz o x kanalı izlemeye o gazetecileri takip etmeye devam edin :)) 26 20 Yanıtla
  • serdar ezen:
    Ya ne kapanması başlıyor PKK hareket edemiyordu bitmek üzereydi bahçeli eliyle hortlatılıyor biz ülkücüyüz lakin bahçeli bitmiştir 15 8 Yanıtla
  • ahemet turker:
    Atma ziya atma 12 2 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    4. madde bahçelinin konuya değinmesi. bir şeyleri topladığında 40 etmesi... 5. madde 180 derece dönmede hükümetin üzerinde bir grubun olmaması. 6 6 Yanıtla
  • Levent Biran:
    3 ana sebep nereye yazdiniz 10 1 Yanıtla
  • ahemet turker:
    Ziya 8 1 Yanıtla
  • izzet aydemir:
    Silah bıraktırma görüntüsü altında yürütülen bu süreçlerde asıl hedef, Türkiye'nin bölgesel rolünü kırmak, güney sınırlarında bir koridor oluşturmak ve milli birlik duygusunu zayıflatmaktır. ABD’nin istediği olmadığında ise ya yeni planlar devreye sokulmuş ya da kriz ortamları tırmandırılmıştır. Yani mesele bir grubun silah bırakmasından çok daha derin ve sistematik bir müdahaleye dayanmaktadır. 7 2 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya:
    Ahmet Türk demişti terörü bitirirse erdoğan ve Bahçeli bitirecek liderlik böyle olur Demirel. Özal. Tansu. Mesut. Yıldırım akbulut Binali. Davutoğlu. Bunlarda biz lideriz diyorlardı asıl lider erdoğan. Ve Bahçeli bunların üzerine lider tanımam. 2 7 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Pkk bile bizim hükumet ten daha şeffaf. 4 2 Yanıtla
  • zeki:
    tek faktör amerika kurduğu örgütü kapattı ihtiyacı kalmadı ama daha büyük oyunlar oynayacak 6 0 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Kisacasi döt korkusu 0 0 Yanıtla
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