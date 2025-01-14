5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi - Son Dakika
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Dünya

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

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Endonezya'da 5 yaşındaki Caca isimli küçük kız, ailesiyle birlikte göl kenarında oyun oynarken aç bir timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yardım çığlıkları karşısında eli kolu bağlı kalan anne ve baba ise çocuklarının ölümünü çaresizce izlemek zorunda kaldı.

14.01.2025 17:24  Güncelleme: 17:45
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Endonezya'nın Bangka Bölgesi'ndeki Bukit Layang Köyü'nde 5 yaşındaki Caca isimli küçük kız, sabah saatlerinde anne ve babasıyla birlikte göl kenarına gitti. Anne ve babasının bir anlık dalgınlığından faydalanarak göle giren küçük kız, aç bir timsahın saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı.

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

ANN VE BABA O ANLARI ÇARESİZCE İZLEDİ

Çığlık atarak yardım isteyen küçük kız, anne ve babasının çaresiz bakışları arasında saniyeler içerisinde timsah tarafından gölün derinliklerine çekildi.

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

TİMSAH SAATLER SONRA YAKALANDI

Yerel polis , köylüler ve Bangka Belitung arama kurtarma teşkilatı üyelerinden oluşan kurtarma ekipleri , çocuğu bulmak için gün boyu çalıştı. Saatler sonra timsah yakalanarak kıyıya çıkarıldı. Kafatası canavarın çeneleri tarafından kırılan küçük kızın cansız bedeni, uzun uğraşlar sonucu timsahın karnından çıkarıldı. Kızın cenazesi, toprağa verilmek üzere kederli ailesine teslim edildi.

İşte timsahı arama çalışmaları ve yakalanma anından kareler;

5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi
5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi
5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi
5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi

Endonezya, 3-sayfa, Dünya, Baba, Son Dakika

Son Dakika Dünya 5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Sanal Hesap:
    Küçücük Bir Çocuk Timsah Tarafindan Vahşice Öldürülmüş. Bizim Vicdansızlar AKP, CHP Yüzünden Olmuş Diye Espiri Yapiyor, Yada Zannediyor. Vicdan Da Bitmiş. 86 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu kesin Akp nin işidir. Şimdi çıkarlar Akp yaptı diyenler 20 66 Yanıtla
    Steve Rogers:
    boş yapma 0 0
    SnOW gRaiN:
    .... yaptiklari bunun yanjnda masum kalir 0 0
  • Borandeniz Yaz:
    Yorumdakiler iyi mi parti ne alaka olay Türkiye de olmamış, küçük çocuk ölmüş başlıyacam sizin siyaset kavganıza 50 1 Yanıtla
  • Aylin Bayraktar Kaya:
    neden uyarı yok timsaha karsi 47 3 Yanıtla
  • Bayram :
    Cehapkkli sigirlar Erdogan yapti der…. Neyse cok aci bir durum insan empati bile kuramiyor. 10 29 Yanıtla
    Aa:
    akp den önce timsahda yoktu memlekette 1 0
    Anazarbus :
    Nerden biliyon müneccim bookumu yedin 0 0
  • Ahmet Polat:
    AKP'li ler de Ekrem yüzünden öldü derler şimdi 12 18 Yanıtla
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SON DAKİKA: 5 yaşındaki küçük kızın acı sonu! Yardım çığlıkları yankılandı, ailesi hiçbir şey yapamadan izledi - Son Dakika
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