AB\'den İsrail-Lübnan İçin Acil Ateşkes Çağrısı

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AVRUPA Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılar ile ilgili olarak, "Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki taraf da derhal ateşkes ilan etmelidir" dedi.

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrel bugün yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasında devam eden saldırılarda hayatını kaybeden siviller ve mevcut durum hakkında, "İsrail'in Lübnan'da düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı endişe verici boyutlara ulaştı. Son rakamlara göre ölenlerin sayısı 500'ün üzerinde ve ölenler arasında 50 çocuk da var. Güvenlik Konseyi rolünü oynamalıdır. Savaşa giden yolu acilen durdurmamız gerekiyor. Her iki taraf da derhal ateşkes ilan etmelidir" ifadelerini kullandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 50'si çocuk 558'e, yaralı sayısının ise bin 835'e yükseldiğini ifade etti.