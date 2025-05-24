AB ve ABD\'den Ticaret Anlaşması Mesajı

Avrupa Birliği Ticaret Komiseri Maros Sefcovic, 27 üyeli bloğun ABD ile "tehditlere" değil "karşılıklı saygıya" dayalı bir ticaret anlaşması yapmaya kararlı olduğunu söyledi.

Bu açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'den gelen tüm ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmasının ardından geldi.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile yaptığı görüşmenin ardından konuşan Sefcovic, "AB tamamen sürece dahil ve her iki taraf için de işe yarayacak bir anlaşma sağlamaya kararlı," dedi.

AB ile ABD arasındaki ticaretin eşi benzeri olmayan bir ilişki olduğunu belirten Sefcovic, "Karşılıklı saygıyla yürütülmelidir, tehditlerle değil. Çıkarlarımızı savunmaya hazırız" diye konuştu.

Trump ise Cuma günü yaptığı açıklamalarda, AB ile devam eden ticaret müzakerelerinin yavaş ilerlemesinden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirerek, 1 Haziran'da tarifeleri artırma planının kesin olduğunu söyledi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "AB ile olan görüşmelerimiz hiçbir yere varmıyor" ifadelerini kullanan Trump, ABD'de üretilen ürünlere ise vergi uygulanmayacağını belirtti.

Gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir anlaşma peşinde değilim – anlaşmayı belirledik," diyen Trump, ardından bir Avrupa şirketinin ABD'ye büyük bir yatırım yapması durumunda bu kararı erteleyebileceğini ekledi.

AB, ABD'nin en büyük ticaret ortaklarından biri konumunda. Geçen yıl, AB ABD'ye 600 milyar dolardan fazla mal gönderdi, karşılığında ise 370 milyar dolarlık ABD malı satın aldı.

Trump'ın tehditlerine Avrupa hükümetlerinden tepki geldi. Hükümetler, daha yüksek tarifelerin iki taraf için de zararlı olacağı konusunda uyardı.

İrlanda Başbakanı Micheál Martin, "Bu yola girmemize gerek yok," diyerek müzakerelerin tek sürdürülebilir yol olduğuna vurgu yaptı.

Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Saint-Martin, "Aynı çizgimizi koruyoruz: Gerilimi azaltmak istiyoruz ama yanıt vermeye de hazırız," dedi.

Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche ise bloğun ABD ile bir çözüm bulmak için "her şeyi yapması gerektiğini" söyledi.

Hollanda Başbakanı Dick Schoof da AB'nin ticaret görüşmelerindeki stratejisini desteklediğini belirterek, "ABD ile yapılan görüşmelerde tarifelerin artıp azalabileceğini daha önce de gördük," dedi.

AB, müzakereleri bir blok olarak yürütüyor. Ancak Trump'ın eski ekonomi danışmanlarından ve muhafazakâr düşünce kuruluşu Heritage Foundation'da görev yapan Stephen Moore, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Avrupa'da olan şey, belki de ülkelerle tek tek müzakere etmeye çalışmamız olabilir," dedi.

Moore ayrıca, Trump'ın "nihai amacının yalnızca ABD'yi değil tüm dünyayı Çin etkisinden koparmak olduğunu" ve eğer bunu başarabilirse bunun çok iyi bir gelişme olacağını savundu.

Nisan başında Trump, birçok ülkeyi kapsayan yeni gümrük vergileri açıkladı. Bu kapsamda, ABD'ye satılan AB mallarının çoğuna yüzde 20 vergi getirdi.

Ancak kısa bir süre sonra bu yüksek tarifeleri üç aylığına, 8 Temmuz'a kadar erteledi ve müzakerelere zaman tanıdı. Bununla birlikte, ticaret ortaklarına karşı yüzde 10'luk temel vergi uygulamaya devam etti.

Çin'e karşı uygulanan yüksek tarifeler bir miktar düşürülse de tamamen kaldırılmadı. AB çeliği ve alüminyumuna karşı yüzde 25'lik ABD tarifesi ise yürürlükte kaldı.

AB de buna karşılık olarak kendi önlemlerini açıklamıştı ancak bunları da ertelemişti.

Avrupa Komisyonu, ABD'den ithal edilen 18 milyar euroluk (20 milyar dolar) mal için yüzde 25 gümrük vergisi getireceğini duyurmuş ancak uygulamaya koymamıştı.

Ayrıca, ABD'den ithal edilen ve toplam değeri 95 milyar euroyu bulan ürünler için ek önlemler üzerine danışma süreci de başlatıldı.

Trump'ın Avrupa'yla ilgili şikayetlerinin merkezinde, iki taraf arasındaki ticaret dengesizliği yer alıyor. AB, ABD'ye daha fazla mal satıyor ve daha az mal alıyor.

Trump, bu ticaret açığını, Amerikan şirketlerine haksızlık olarak gördüğü politikalara bağlıyor. Özellikle otomobil ve tarım ürünleriyle ilgili uygulamalardan şikayetçi.

Trump, Apple'a da ABD'de üretilmeyen iPhone'lara "en az" yüzde 25 vergi uygulanacağını söyledi, ardından bu tehdidi tüm akıllı telefonları kapsayacak şekilde genişletti.

Trump'ın son tehditleri sonrasında ABD ve Avrupa borsalarında düşüş görüldü.

ABD'nin S&P 500 endeksi yaklaşık yüzde 0,7 düşerken, Almanya'nın DAX ve Fransa'nın CAC 40 endeksleri günü yüzde 1,5'ten fazla kayıpla kapattı.