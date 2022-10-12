ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı

12.10.2022 12:41

ABD 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nda Türkiye'ye F-16 satışını koşullara bağlayan eklemelerin ikisi de çıkarıldı. Bu gelişme Yunan basınında endişe yarattı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki F-16 gerginliğinde son olarak geçtiğimiz aylarda ABD Temsilciler Meclisi, savunma bütçesini de içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısına Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemeyi kabul etti. Bu şartlar arasında Türkiye'ye satılacak F-16'ların Yunan hava sahasını ihlal etmemesi ve satışın ABD'nin çıkarına olacağı yönünde şartlar bulunuyordu.

İKİ ŞART DA TASARIDAN ÇIKARILDI

ABD Senatosu, 2023 savunma bütçesini içeren NDAA tasarısına son halini vermek amacıyla toplandı. Tasarıya eklenmek üzere sunulan 900'e yakın eklemeler görüşülmeye devam ediliyor. Kongre kaynaklarından edinilen bilgilere göre, New Jersey Senatörü Demokrat Menendez ile Maryland Senatörü van Hollen'ın sunduğu ve Türkiye'nin ABD'den F-16 alımını koşullara bağlayan iki ekleme de tasarıdan çıkarıldı. Senato NDAA tasarısını tamamladıktan sonra Temsilciler Meclisinin versiyonu ile ortak bir metin haline getirilerek onay için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gönderilecek.

YUNAN MEDYASI ŞOKTA

Öte yandan bu karar Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye F-16 sevkiyatını şartlara bağlayan adımları büyük bir müjde gibi gören Yunan basını, dün akşam ise şok yaşadı. To Vima gazetesi, "ABD Senatosu F-16 satışı için yeşil ışık mı yakıyor? Türk medyası ne yazıyor?" başlıklı haberinde, Amerikan haber ajanslarının sessizliğini koruduğunu yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında BM Genel Kurulu toplantısı için gittiği ABD'de Senatörler Lindsey Graham ve Chris Coons ile buluştuğunu hatırlatıldı. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini gazetesi ise "Senato savunma bütçesinde F-16'lar için değişiklik var" manşetini attı. Haberinin spotunda NDAA'ya Türkiye'nin F-16 jetlerinin en üst modeli Viper için kit verilmesi amacıyla eklemeler yapıldığını bildirdi.

CNN Yunanistan "ABD Senatosu Türkiye'ye F-16 satışı için şartları çıkardı" manşetiyle haberi duyurdu. Eleftheros Typos gazetesi, "Türk medyası: ABD Senatosu Menendez'in F-16 satış şartlarını reddetti" başlığıyla, Skai televizyonu ise "ABD Senatosu'nun savunma bütçesinde F-16'lar için Menendez değişikliği var" manşetiyle okuyucularının karşısına çıktı.

ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik adımı, Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı

DİPLOMATİK ÇABALAR ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin F-16 alımını koşullara bağlayan benzer bir ekleme NDAA tasarısının Temsilciler Meclisine eklenmişti ancak ortak metinde bu eklemelerin de çıkarılması bekleniyor. Senato'daki bu değişimde, Türkiye'nin Washington'da yürüttüğü diplomatik çabaların etkili olduğu belirtiliyor. Menendez, Pentagon bütçesini içeren 2023 NDAA tasarısının Temsilciler Meclisi versiyonuna sunulmuş ve Türkiye'ye F-16 satışını şarta bağlayan eklemenin aynısını tasarının Senato versiyonuna da dahil etmişti.

YUNAN HAVA SAHASINI İHLAL ETMEME ŞARTI

Eklemede Silah İhracatı Kontrol Yasası kapsamında Türkiye'ye yeni F-16 satışının yapılmaması ve F-16 modernizasyon kitlerinin satılmaması hükmü konulurken bu maddenin muafiyetini ise Senato ve Temsilciler Meclisi ilgili komitelerine söz konusu satışın ABD'nin önemli ulusal güvenlik menfaatlerine temas ettiği, bu silahların Yunan hava sahasını mükerrer şekilde ihlal etmeyeceğini temin etmek için atılacak somut adımlar sunulduğu takdirde başkanın bu maddeyi uygulamaktan muaf olacağı ifade edilmişti.

PKK/YPG'YE KARŞI KULLANILMAMASI ŞARTI DA EKLENMİŞTİ

Öte yandan, Maryland Senatörü van Hollen ise bu koşullara, uçakların YPG/ PKK terör örgütüne karşı kullanılmamasını ve Türkiye'nin İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylaması koşulunu eklemişti.

YORUMLAR
500
'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum 'Nükleer kıyamet' çıkışıyla gündem yaratan ABD Başkanı Biden: Putin'in nükleer silah kullanacağına inanmıyorum Yunanistan'dan İthal Edilen Bakır Borulara Yönelik Damping Soruşturması Açıldı Yunanistan'dan İthal Edilen Bakır Borulara Yönelik Damping Soruşturması Açıldı

Yunanistan, Joe Biden, F-16, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı - Son Dakika


Son Dakika
14:42 İmaj değiştiren oyuncu Bergüzar Korel, yeni görüntüsüyle beğeni topladı
14:39 Ankara'da AK Partili üyelerin önergesiyle suya yüzde 50 indirim gelmişti! ABB'den vatandaşa, "Bu kararla ASKİ iflas bayrağını çekmiştir" mesajı...
14:17 Fiorentina efsaneleri Fatih Terim'i öve öve bitiremedi: Onun için savaşmaya hazırdık
14:17 Rusya lideri Putin'den Avrupa'ya çarpıcı mesaj: Türkiye'de büyük bir doğal gaz merkezi kurabiliriz
13:54 Bu yıl açılacak 3 tünel ve 1 viyadükle 12 saatlik Akdeniz Sahil Yolu yarıya inecek
13:53 Bebek Sahili'ndeki akıl almaz kaza! Motosikletli gençler yola dökülen yağ nedeniyle denize uçtu
13:52 PSG'nin hocası Galtier'in Mbappe hakkındaki notu gündem oldu: Kylian sağda oynamayı tercih ediyor
13:26 Rusya lideri Putin'den BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'a jest! Kendi montunu verdi
13:22 Ankara'da korkunç olay! "Hadi görüşürüz" deyip misafir olarak gittiği evin balkonundan atladı
13:10 Milletvekiliyle tartışma mı yaşadı? Emniyetten intihar eden polis memuruyla ilgili açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 15:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili kritik hamlesi, Yunan basınında endişe yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement