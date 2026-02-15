İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

ABD Adalet Bakanlığı'nın (DOJ) Jeffrey Epstein dosyalarına dahil olan "siyasi nüfuzlu kişiler" listesini yayımlaması, dış basında geniş yankı buldu. Ancak listede yer alan isimlerin dosyada nasıl ve neden geçtiğine dair hiçbir bağlam sunulmaması, yorumları ve eleştirileri artırdı.

BAĞLAM SUNULMAYAN İSİMLER TEPKİ ÇEKTİ

DOJ, Kongre'ye gönderdiği altı sayfalık mektupta Epstein dosyalarında adı geçen tüm "devlet görevlileri ve siyasi nüfuzlu kişiler"i listelediğini belirtti. Ancak mektupta isimlerin belgelerde nasıl yer aldığına dair açıklama bulunmuyor; bunun yerine isimlerin bazı yazışmalarda, medya raporlarında veya iletişim ağında bahsi geçiyor olabileceği notu düşüldü. Bu yaklaşım, özellikle dosyada zaten uzun yıllar önce ölen figürlerin de listede yer almasıyla eleştirildi.

ÜNLÜ VE TARİHİ KİŞİLER DE YER ALDI

New York Post'un haberine göre listede, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Elvis Presley gibi uzun süredir hayatını kaybetmiş ünlü isimler, ayrıca eski ABD Başkanı Bill Clinton ve Donald Trump gibi siyasetçiler de yer alıyor. Bu isimlerin Epstein'la doğrudan bağlantısı olmadığı, sadece dosyadaki belgelerde geçtiği belirtiliyor. '

ELEŞTİRİLER "ANLAMSIZ LİSTE" OLARAK YOĞUNLAŞIYOR

Kongre üyeleri ve analizciler, bağlam verilmemiş bu tür listelerin kamuoyunda gereksiz spekülasyonlara yol açacağını savunuyor. Temsilcilerden Marjorie Taylor Greene, dosyada kendi adının yer almasının dahi, Epstein'la ilişkisinden değil; onunla alakasız haberlerde geçmesinden kaynaklandığını belirterek tepkisini dile getirdi. Greene, eski sanatçıların, siyasilerin ve kendi adının aynı listede yer almasının "kafa karıştırıcı" olduğunu belirtti. '

Benzer şekilde Temsilci Ro Khanna, Epstein'la hiçbir ilişki bulunmayan isimlerin bile aynı çerçevede yer almasının "suyu bulandırdığını" savundu. Khanna'ya göre müzik ikonlarının ve eski liderlerin yan yana görünmesi, yanlış izlenimlere yol açma potansiyeli taşıyor. '

UZMANLAR "İSİMLERİN GEÇMESİ SUÇLAMAYI İFADE ETMEZ" DİYOR

Uzman analistler, dosyalarda yer alan isimlerin listelenmesinin otomatik olarak suçlamayı işaret etmediğini vurguluyor. Çünkü birçok isim, Epstein'ın iletişim ağında veya medya raporlarında adları geçen kişiler olarak listeleniyor; bu, somut suç isnadı anlamına gelmiyor. Bu tür bağlam eksikliği, listelerin medyada yanlış yorumlanmasına yol açabiliyor. '

DOJ'nun yayımladığı listenin bağlamdan yoksun olması, dış basında ve siyasi çevrelerde eleştiri yarattı. Öne çıkan tepki, listede yer alan tarihe karışmış figürlerin bile aynı çerçevede gösterilmesinin bilgiler ışığında anlaşılır ve doğru analiz yapılmasını zorlaştırdığı yönünde. Bu durum, dosyalara dönük şeffaflık taleplerinin ve hukuki bağlamın önemini bir kez daha gündeme taşıdı.