Biden'dan Paşinyan'a mektup: Hayatını kaybeden Ermenilerin yasını tutuyoruz

Azerbaycan'ın Karabağ'da kazandığı zaferin ardından Ermenistan'a kabinesinden bir üye ve mektup yollayan ABD Başkanı Joe Biden, dayanışma mesajı verirken hayatını kaybeden Ermeniler için de yas tuttuklarını söyledi.

BIDEN'DAN PAŞİNYAN'A MEKTUP

ABD Başkanı Joe Biden, Ermenistan'a kabinesinin kilit üyelerinden Samantha Power'ı gönderdi. Power, Ermenistan'a gelir gelmez Ermeni Lider Nicol Paşinyan ile bir araya geldi. Görüşmede Power, Biden'ın mektubunu iletti. Medya ile de paylaşılan mektupta dikkat çekici ifadeler vardı.

Samantha Power.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ VE BAĞIMSIZLIK"

Mektupta Paşinyan'a hitap eden Biden, Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne ve barışa dikkat çekerek, " Amerika Birleşik Devletleri'nin ve yönetimimin Ermenistan'ın sizin egemenliğinizi, bağımsızlığınızı, toprak bütünlüğünü ve demokrasiyi koruyan onurlu ve kalıcı bir bölgesel barış arayışına olan güçlü desteğini bizzat size iletmesini istedim." ifadelerini kullandı.

"HAYATINI KAYBEDEN ERMENİLERİN YASINI TUTUYORUZ"

Karabağ'da hayatını kaybeden Ermeniler için yas tuttuğunu belirten Biden, mektubunda şu ifadelere yer verdi; "Bağımsızlık Gününüzü kutlarken size ve Ermenistan halkına en iyi dileklerimi gönderiyorum. Bu yıl, bu gurur verici olayı anarken, aynı zamanda Dağlık Karabağ'da etnik Ermenilerin yakın zamanda hayatını kaybetmesinin de yasını tutuyoruz.

"ABD, ERMENİSTAN'IN YANINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

Siz ülkenizde demokrasinizi güçlendirmek ve mahallenizde istikrar aramak için çalışırken, ABD'nin Ermenistan'ın yanında durmaya devam edeceğine sizi temin ederim."