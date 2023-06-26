ABD Başkanı Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili Putin'i suçlamadıklarını açıkladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili Putin'i suçlamadıklarını açıkladı

26.06.2023 20:05

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanıyla ilgili Putin'i suçlamadıklarını ve olayların Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçası olduğunu belirtti. Biden, Ukrayna'ya desteğin devam edeceğini ve müttefiklerle koordinasyonun önemini vurguladı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanıyla ilgili "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı." dedi.

Beyaz Saray'da altyapı politikalarıyla ilgili yaptığı konuşmada, Biden, Rusya'da Wagner grubuyla ilgili yaşanan gelişmelere değindi.

Biden, Rusya'da Wagner grubunun Rus hükümetine isyanıyla ilgili olaylar başladığında ulusal güvenlik ekibine, gelişmeleri yakından takip etmeleri ve kendisini saat saat bilgilendirmeleri talimatı verdiğini kaydetti.

Ulusal güvenlik ekibine farklı senaryolara hazırlanmaları için de talimat verdiğini belirten Biden, ABD'nin müttefiklerinin liderleriyle de Rusya'daki gelişmelerle ilgili hemfikir olduklarından emin olmak için çevrim içi görüşme yaptıklarını anlattı.

Biden, bu hususta verecekleri tepkiler ve beklentilerle ilgili koordine halinde olmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Putin'e bunun için Batı'yı ya da NATO'yu suçlaması için hiçbir mazeret vermedik. (Yaşananlara) Müdahil olmadığımızı açıkça belirttik. Bununla hiçbir alakamız yoktu. Bu, Rus sistemi içindeki bir mücadelenin parçasıydı." şeklinde konuştu.

Gelişmelerle ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğünü kaydeden Biden, kendisiyle bugün içerisinde yahut yarın erken saatlerde tekrar konuşabileceğini söyledi.

Biden, Rusya'da ne olursa olsun ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin devam edeceğinin altını çizdi. Zelenskiy ile sürekli iletişim halinde olmaya karar verdiklerini belirten Biden, diğer müttefiklerle de sürekli temas halinde olduğunu vurguladı.

"Bu hafta sonu yaşanan olayların sonuçlarını ve bunun Rusya ile Ukrayna üzerindeki etkilerini değerlendirmeye devam edeceğiz." diyen Biden, gelişmelerin nereye gittiğine dair kesin bir sonuca varmak için henüz çok erken olduğunu ifade etti.

Biden, "Bundan sonra ne olursa olsun, müttefiklerimiz ve ortaklarımızın yakın bir şekilde aynı çizgide olduğundan ve durumu nasıl okuyup tepki verdiğimizden emin olmaya devam edeceğim. Tamamen koordineli kalmamız önemli." dedi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden, Rusya'da Wagner grubunun isyanıyla ilgili Putin'i suçlamadıklarını açıkladı - Son Dakika


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