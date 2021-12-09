Üye Girişi
ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! - Son Dakika

ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

09.12.2021 10:59
ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti. Biden'ın geri adımı NATO cephesinde tepki ile karşılandı ve"Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir" denildi.

Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilimin ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken ABD Başkanı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

İki liderin geçtiğimiz gün yaptığı iki saatlik video konferanstan sonra konuşan ABD başkanı, uzun süredir Kiev'in Batı güvenlik paktına katılmasını engellemeye çalışan Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

ZELENSKİY AMERİKA'YA ÇOK GÜVENİYORDU

Putin-Biden görüşmesinden iki gün önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.

ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

Zelenskiy görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Başkanlar Biden ve Putin arasındaki görüşmelerden önce Anthony Blinken anlaşmaya varıldı. Ortaklaşa ve koordinasyon içinde hareket etmeye devam etme konusunda anlaşıldı. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Amerika'nın egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze verdiği sürekli destek için minnettarım. Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olamaz." demişti.

RUSYA YIĞINAĞA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor. Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına dair ABD tarafından hazırlanan istihbarat raporu ortaya çıktı. Washington Post gazetesinde yayımlanan rapora göre, Rusya, gelecek yılın başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD yönetiminden bir kaynak, gelecek yılın başları olarak planlanan Rus saldırısının bahar aylarında Ukrayna sınırında yapılan tatbikatta kullanılanın iki katı askeri personel içerdiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse "gerçekten kanlı bir katliam" olacağını söyledi ve "Rus askerler de tabutlarla evlerine gidecek" diye ekledi. Reznikov, gerçekleşmesi durumunda bir Rus işgalinin Avrupa kıtasının tamamı için "felaket" sonuçları olacağını ve tahminen 4-5 milyon Ukraynalının Avrupa'ya sığınması gerektiğini vurguladı.

RUSYA NE YAPMAK İSTİYOR?

Rusya'nın Ukrayna politikasına dair stratejistlerin yorumu şöyle:

ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

"Putin kendisini tehlikede hissediyor, çünkü Ukrayna AB ile ticari ortaklık anlaşmaları imzaladı. Kuvvetleri NATO tarafından eğitiliyor ve AB üyesi olmayı talep ediyor. Putin'in müzakere değil ülkesinin teslim olmasını istediğine inanan Ukrayna Cumhurbaşkanı da Moskova ile müzakere konusunda hevesli değil.

Putin ayrıca ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmeyeceklerini açıklamalarına rağmen, eğitmenler, danışmanlar ve gelişmiş silah sevkiyatları yoluyla Ukrayna topraklarında kalma yönünde hareket ettiğine, böylece, yakın çevre teorisine bir darbe indirdiklerine inanıyor.

Keza Avrupa'nın Belarus'a yönelik hamlesini de kendisini kuşatma olarak görüyor. Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarının, kendisini pek etkilemese de, Minsk Anlaşması'nın ruhuyla bağdaşmayan bir düşmanlık mesajı olduğuna inanıyor.

Tüm bu veriler, Putin'i askeri yığınak yoluyla gerilimi tırmandırma politikasına yönlendiriyor. Çünkü Putin, Avrupa'nın bölünmüş olduğuna, birleşik bir politika üzerinde anlaşamayacağına, Biden yönetiminin de Çin ile meşgul olduğuna inanıyor.

Bu gerçek, onu ABD ve AB'yi kendisi ile müzakereye ve gönlünü almaya zorlamak için askeri harekat riskini almaya itiyor. Bu düşünce Putin için yeni değil, daha önce de tehdit etti ve tehditlerini yerine getirdi.

Bu nedenle, Rusya'nın askeri yığınağı sadece kuru bir gürültü olarak görülüp göz ardı edilemez. Putin, Avrupa ve ABD'yi kendisini ve ülkesinin çıkarlarını tanımaya zorlamayı görevi olarak görüyor."

ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

Ukrayna, Rusya, ABD, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı 11:11 Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı
Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi 10:58 Ebrar Karakurt'tan Melis Sezen ve kestane balı göndermesi Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı 08:34 Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu 22:04 Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir 17:17 Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu 17:00 İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir! 15:42 Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Son Dakika Haberleri
11:06 Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek
10:59 ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!
10:46 Erkeklere "İkinci eşi alın" diyen doktor Ali Edizer, eski görev yeri GATA'ya geri döndü
10:44 Messi'nin Barcelona'yı batıran kontratı ortaya çıktı! 555 milyon euroluk maaş İspanya gündeminde
10:38 Son dakika! Türkiye'nin kahrolduğu Cihan bebek olayında korkunç ayrıntı! Daha önce de şiddet görmüş
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek Düğünden 1 gün önce nişanlısını döverek öldürmüştü! O caniden şaşkınlık yaratan istek         
11:07
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti         
09:10
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı Üniversite öğrencisini satırla öldüren aşçı tutuklandı         
18:07
18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti         
17:15
Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!         
15:46
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık         
15:20
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 11:17:37. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement