ABD Başkanı Biden Ukrayna'yı sattı mı? 2022'de Rusya işgali başlayabilir!

Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilimin ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken ABD Başkanı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

İki liderin geçtiğimiz gün yaptığı iki saatlik video konferanstan sonra konuşan ABD başkanı, uzun süredir Kiev'in Batı güvenlik paktına katılmasını engellemeye çalışan Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

ZELENSKİY AMERİKA'YA ÇOK GÜVENİYORDU

Putin-Biden görüşmesinden iki gün önce Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüşmüştü.

Zelenskiy görüşme sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada "Başkanlar Biden ve Putin arasındaki görüşmelerden önce Anthony Blinken anlaşmaya varıldı. Ortaklaşa ve koordinasyon içinde hareket etmeye devam etme konusunda anlaşıldı. Stratejik ortağımız ve müttefikimiz Amerika'nın egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze verdiği sürekli destek için minnettarım. Ukrayna olmadan, Ukrayna hakkında hiçbir şey olamaz." demişti.

RUSYA YIĞINAĞA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmaya devam ediyor. Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığına dair ABD tarafından hazırlanan istihbarat raporu ortaya çıktı. Washington Post gazetesinde yayımlanan rapora göre, Rusya, gelecek yılın başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen ABD yönetiminden bir kaynak, gelecek yılın başları olarak planlanan Rus saldırısının bahar aylarında Ukrayna sınırında yapılan tatbikatta kullanılanın iki katı askeri personel içerdiğini söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye karar verirse "gerçekten kanlı bir katliam" olacağını söyledi ve "Rus askerler de tabutlarla evlerine gidecek" diye ekledi. Reznikov, gerçekleşmesi durumunda bir Rus işgalinin Avrupa kıtasının tamamı için "felaket" sonuçları olacağını ve tahminen 4-5 milyon Ukraynalının Avrupa'ya sığınması gerektiğini vurguladı.

RUSYA NE YAPMAK İSTİYOR?

Rusya'nın Ukrayna politikasına dair stratejistlerin yorumu şöyle:

"Putin kendisini tehlikede hissediyor, çünkü Ukrayna AB ile ticari ortaklık anlaşmaları imzaladı. Kuvvetleri NATO tarafından eğitiliyor ve AB üyesi olmayı talep ediyor. Putin'in müzakere değil ülkesinin teslim olmasını istediğine inanan Ukrayna Cumhurbaşkanı da Moskova ile müzakere konusunda hevesli değil.

Putin ayrıca ABD ve Avrupa'nın Ukrayna'yı NATO'ya dahil etmeyeceklerini açıklamalarına rağmen, eğitmenler, danışmanlar ve gelişmiş silah sevkiyatları yoluyla Ukrayna topraklarında kalma yönünde hareket ettiğine, böylece, yakın çevre teorisine bir darbe indirdiklerine inanıyor.

Keza Avrupa'nın Belarus'a yönelik hamlesini de kendisini kuşatma olarak görüyor. Avrupa ve ABD'nin yaptırımlarının, kendisini pek etkilemese de, Minsk Anlaşması'nın ruhuyla bağdaşmayan bir düşmanlık mesajı olduğuna inanıyor.

Tüm bu veriler, Putin'i askeri yığınak yoluyla gerilimi tırmandırma politikasına yönlendiriyor. Çünkü Putin, Avrupa'nın bölünmüş olduğuna, birleşik bir politika üzerinde anlaşamayacağına, Biden yönetiminin de Çin ile meşgul olduğuna inanıyor.

Bu gerçek, onu ABD ve AB'yi kendisi ile müzakereye ve gönlünü almaya zorlamak için askeri harekat riskini almaya itiyor. Bu düşünce Putin için yeni değil, daha önce de tehdit etti ve tehditlerini yerine getirdi.

Bu nedenle, Rusya'nın askeri yığınağı sadece kuru bir gürültü olarak görülüp göz ardı edilemez. Putin, Avrupa ve ABD'yi kendisini ve ülkesinin çıkarlarını tanımaya zorlamayı görevi olarak görüyor."