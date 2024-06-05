ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi, ABD-Meksika sınırına ulaşan rekor sayıda göçmeni azaltmak için yeni önlemler açıkladı. Yeni önlemler uyarınca, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenler, iltica başvuruları işleme koyulmadan sınır dışı edilebilecek. Ayrıca, başvuruları hızlı sonuçlandırmayı ve ABD'deki göç mahkemelerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan önlemler de duyuruldu. Ancak göçmenler için çalışan bazı hak örgütleri kararı eleştiriyor.

05.06.2024 10:10
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ABD Başkanı Joe Biden, Kasım ayındaki başkanlık seçimleri öncesi, ABD-Meksika sınırına ulaşan rekor sayıda göçmeni azaltmak için yeni önlemler açıkladı.

Biden yönetimi bu konuda bazı güçlü Cumhuriyetçilerin baskısı altındaydı.

Yeni önlemler uyarınca, ABD'ye yasadışı yollardan giren göçmenler, iltica başvuruları işleme koyulmadan sınır dışı edilebilecek.

Bu önleme günlük göçmen sayısı eşiği aşıldığında ve "sınırda durumla başa çıkılamayacak" hale gelindiğinde başvurulacağı savunuluyor.

Ayrıca, başvuruları hızlı sonuçlandırmayı ve ABD'deki göç mahkemelerinin yükünü hafifletmeyi amaçlayan önlemler de duyuruldu.

Biden, bazı sınır kentlerinin belediye başkanlarıyla birlikte yaptığı açıklamada bu önlemlerin "sınırların kontrölünü geri kazanmaya yardımcı olacağını" savundu.

Ancak göçmenler için çalışan bazı hak örgütleri kararı eleştiriyor.

Ulusal Göç Forumu'nun Başkanı Jennie Murray, "Siyasetin göçmenler konusunu giderek daha fazla kısıtlamalar yönüne çekmesi üzücü" mesajını verdi.

Joe Biden yönetimi sırasında ABD sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışan 6,4 milyon göçmen engellendi.

Göçmen sayısı bu yıl çok azalmış olsa da, uzmanlar bu eğilimin büyük ihtimalle devam etmeyeceğine inanıyor.

Biden'ın kararına kendi partisinden de eleştirel sesler geliyor.

Bazı Demokrat Partili Kongre üyeleri düzenledikleri basın toplantısında Biden'ın göçmenlere ilişkin kararını eleştirdi.

Donald Trump cephesinden ise "kararların bir af olduğu ve sınır güvenliğiyle ilgisi bulunmadığı" açıklaması yapıldı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, bu önlemlere, zamanında karar vermenin mümkün olmadığı dönemlerde başvurulacağı savunuldu. Ülkenin güney sınırında mevcut durumun şu anda böyle olduğu da belirtildi.

Alınan önlemlerin bazıları için, Amerikan iltica sisteminin kısıtlanmasına izin veren 1952 tarihli bir yasa kullanılıyor.

Trump da aynı yasaya başvurdu

212 (f) diye bilinen yasa, ABD başkanına, "ülkenin çıkarlarına zarar verdiği takdirde" yabancıların ülkeye girişini askıya alma yetkisi veriyor.

Bu yasa, Trump yönetimi tarafından çoğunluğu Müslüman ülkelerin vatandaşlarına seyahat yasağı konulduğunda da kullanılmıştı.

ABD'li yetkililer, gazetecilere yaptıkları açıklamada kısıtlamaların yedi gün içinde ülkeye gelen ortalama göçmen sayısının 2500'ü geçtiğinde devreye gireceğini belirtti.

Önlemlerin yedi gün içindeki ortalama sayının 1500'e gerilemesi durumunda geri alınacağı ifade edildi.

Önlemler arasında, göç davalarının mahkemelerde çabuk sonuçlandırılması ve ülkede kalışı için yasal nedenleri olmayanların sınır dışı edilmesi de yer alıyor.

Kamuoyu araştırmaları ABD'li seçmenlerin önemli bir kısmının göçü, ekonomi ve enflasyonun önünde, ülkenin karşılaştığı en önemli sorun olarak gördüğüne işaret ediyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya ABD Başkanı Joe Biden, ABD-Meksika sınırında göçmen sayısını azaltmak için yeni önlemler açıkladı - Son Dakika

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