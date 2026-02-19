ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu Toplantısını Duyurdu - Son Dakika
ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu Toplantısını Duyurdu

ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu Toplantısını Duyurdu
19.02.2026 05:51
ABD Başkanı Donald Trump, Barış Kurulu'nun 19 Şubat'ta Washington'da düzenleneceğini açıkladı. Toplantıda Gazze için 5 milyar dolardan fazla bağışın duyurulacağı ve Barış Kurulu üye ülkelerinin güvenlik güçlerine personel tahsis etme taahhüdü verileceği belirtildi. Türkiye'yi toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil edecek. ABD'nin Avrupalı müttefikleri ise Barış Kurulu'nda yer almayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğindeki Barış Kurulu 19 Şubat'ta başkent Washington'da toplanacak.

ABD başkanı, toplantının Washington'daki Donald J. Trump Barış Enstitüsü'nde düzenleneceğini açıkladı.

Trump, bu toplantıda Barış Kurulu üyelerinin Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa süreci için 5 milyar doları aşkın bağış yaptıklarını resmen duyuracaklarını söyledi.

Ayrıca Gazze'de güvenliği tesis etmek için kurulan Uluslararası İstikrar Gücü ve yerel polis gücünde görev almak üzere Barış Kurulu üye ülkelerin binlerce personel tahsis etme taahhüdünde bulunduğunu ifade etti.

ABD başkanı Hamas'ın ateşkes anlaşması kapsamındaki silahsızlanma taahhüdünü hızlı bir şekilde yerine getirmesi gerektiğini söyledi ve "Barış Kurulu tarihteki en önemli uluslararası kuruluş olacağını kanıtlayacak ve bu kurulun başkanlığını yapmak benim için bir onurdur" ifadelerini kullandı.

Türkiye adına toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Etiyopya dönüşü yaptığı açıklamada "Türkiye olarak toplantıya katılacağız. Ramazan ayının ilk gününe denk geldiği için toplantıda ülkemizi Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan Bey temsil edecektir" dedi.

Başka kimler katılacak?

Barış Kurulu, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu marjında 22 Ocak 2026'da atılan imzalarla resmen kuruldu.

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yaklaşık 20 kurucu ülkenin temsilcisi bu törene katıldı.

Daha sonra El Salvador ve İsrail'in de katılmasıyla üye sayısı 20'yi aştı.

ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin neredeyse tamamı Rusya'nın da davet edilmesi sebebiyle Barış Kurulu'nda yer almayacaklarını duyurdu.

Rusya henüz resmi olarak daveti kabul ettiğini açıklamadı.

Avrupa Birliği (AB) kurula resmen üye olmayacaklarını ancak Washington'daki toplantıya birliği temsilen Akdeniz'den Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Dubravka Šuica'nın katılacağını duyurdu.

AB üyelerinden İtalya, Romanya, Yunanistan ve Kıbrıs ise kurulda gözlemci olarak yer alma davetini kabul ettiklerini açıkladı.

İtalyan Başbakanı Giorgia Meloni, gözlemci statüsünün kurula katılmayan ülkeler için "iyi bir çözüm" olduğu yorumunu yaptı.

Washington'daki toplantıya Romanya'yı temsilen Cumhurbaşkanı Nicu?or Dan katılacak.

Barış Kurulu kurucu üyelerinden Macaristan Başbakanı Viktor Orban da toplantıya bizzat katılacağını açıkladı.

Vatikan ise Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Barış Kurulu'na katılmayacağını açıkladı.

Açıklamada Vatikan'ın uluslararası krizlerin Birleşmiş Milletler (BM) yoluyla çözülmesi konusunda ısrarcı olduğu ve Barış Kurulu hakkında bu yüzden endişeler olduğu vurgulandı.

Kaynak: BBC

Son Dakika Dünya ABD Başkanı Trump, Barış Kurulu Toplantısını Duyurdu - Son Dakika

BBC
