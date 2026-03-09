ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti

ABD Başkanı Trump, CBS News'e verdiği röportajda, "Bence savaş büyük ölçüde bitti." ifadelerini kullandı.

TRUMP: 4-5 HAFTALIK ZAMAN ÇİZELGESİNİN ÇOK İLERİSİNDEYİZ

ABD-İsrail-İran arasındaki savaş tüm şiddetiyle devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan ezber bozan bir açıklama geldi. CBS News'e telefonla konuşan Trump, "Bence savaş büyük ölçüde bitti. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi." diye konuştu. Trump, aklında Hamaney'in yerine geçebilecek bir isim olduğunu da söyledi ancak kim olduğu konusunda ayrıntı vermedi.

Ayrıntılar geliyor...